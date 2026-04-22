俳優・山崎樹範が21日、自身のインスタグラムを更新。夫婦で回転寿司に出かけた際の妻の写真をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】獲物を見つめるように画面を凝視 回転寿司で女優妻が勝負師の顔

山崎は10日から19日まで大阪・新歌舞伎座で「氷川きよし特別公演」に出演。20日の投稿で東京に戻ってきたことを報告している。ただ、25日からは福岡・博多座での公演が待っており、スケジュールの合間を縫って夫婦の時間を過ごしたようだ。



この日は「はま」と題し、「怜ちゃんと２人ではま寿司へ。 見よ！この真剣な表情!!」と続けた。公開したのはメニューが表示されたタブレット画面を凝視する妻で女優の吉井怜の姿。確かに周囲を寄せ付けない勝負師の顔だ。「まだ手元にエビとタコがあるのに。。。」のツッコミが夫婦仲の良さをうかがわせる。



昨年8月には夫婦でスシローに参戦した姿もアップ。「回らないお寿司屋さんは緊張してしまう2人。 リラックス出来る回転寿司は大好き。 怜ちゃんは必ずトロタク巻きを食べる。」と記している。また、10日には「ビッくらポン外れたーーー」と、くら寿司を訪れた際の様子も動画で公開していた。



「美味しかった～ は、は、はま寿司最高～～～」と堪能したことを明かした一方で、「帰ってきて体重を計ったらヤバかった。」とも。山崎は「…摂生します。 博多にも美味しいものが沢山ある。 怖いです。。。」と、おいしい誘惑には事欠かない次なる公演先に心配もしていた。



フォロワーからは「なかなかお目にかかれない真剣な表情！」「凛々しい！」「お寿司を選ぶのは真剣勝負ですよ」といったコメントに加え、吉井の姿に「わかります 手元にあるのに頼みたくなる気持ち」と共感も。「レイちゃんへの想いがみっちり詰まった投稿が好きです」と夫婦愛を感じる人のほか、娘が急性骨髄性白血病というファンからは「怜さんのように社会で活躍されている人を見ると、とても励みになります」と勇気づけられているとの声も届いていた。



山崎は1974年生まれ、東京都出身。NHK連続テレビ小説「半分、青い。」(2018年)をはじめ、数々のドラマや映画、舞台に出演している。吉井は1982年生まれ、東京都出身。2000年にグラビア撮影中の奄美大島で体調を崩し緊急入院。急性骨髄性白血病と診断された。01年に骨髄移植を受け、1年2カ月の入院を経て02年に復帰。2人は16年に結婚している。



（よろず～ニュース編集部）