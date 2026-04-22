山形県米沢市の７０代の女性が、名義貸しをめぐるトラブルを装う手口で現金８００万円をだましとられる特殊詐欺被害がありました。

【写真を見る】スーパーの駐車場で現金800万円手渡す 70代女性が特殊詐欺被害に 名義貸しをめぐるトラブルを装う手口（山形）

警察によりますと、先月下旬、米沢市の７０代の女性の自宅の固定電話に「防犯協会」を名乗る男から電話がありました。

女性は男から個人情報が「災害復興支援公社」などに登録されていると言われたため削除を依頼したということです。

すると別の男から電話があり「寄付のためにあなたの登録番号を教えてほしい」と言われました。

女性が番号を教えるとさらに別の男から電話があり「他人に番号を教えたのは犯罪になる」「逮捕を免れるための書類の改ざん費用が必要だ」などと言われたということです。

そのため女性は、米沢市内のスーパーの駐車場で、男に現金あわせて８００万円を手渡しました。女性が防犯協会に相談し被害がわかりました。

警察は不審な電話には注意するよう呼びかけています。