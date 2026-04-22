16日の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）生放送を体調不良のため途中退席した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が22日、同番組に復帰した。

この日の番組途中でMCのフリーアナウンサー・宮根誠司が「すっかり元気になられました、亀井弁護士にも加わっていただきます。よろしくお願いします」と紹介。亀井氏は「よろしくお願いします」と笑みを浮かべて頭を下げた。16日の放送では立ったままコメントしていたが、この日はコメンテーター席のそばに着席していた。

亀井氏は16日の放送で途中まではしっかりとした口調でコメントしていたが、開始から約1時間20分が経った午後3時15分過ぎ、宮根の質問に「そうですね、あの…」と話した後で呂律が回らない様子に。宮根が「大丈夫ですか？先生、体調大丈夫？」と駆け寄り、「大丈夫ですよ」と言う亀井氏の体を支えながら「1回座ってください」と着席を促した。

その後、番組の中で宮根が「亀井弁護士は体調崩されまして念のため病院に行かれました。意識ははっきりされておりまして」と報告し、エンディングでは「亀井先生、元気になられて低血圧だったみたいです」と伝えた。

翌日の番組では宮根が「昨日、病院に行ったら凄く元気になられていて。やっぱり低血圧。睡眠不足とか、ちょっと体調を崩されたそうで、大変お元気になられて」と説明。「今朝、電話しましたら、筋トレに行きますと言っていましたので、“バカ野郎”と怒っておきました。それくらい元気になっております」とジョークまじりに明かしていた。