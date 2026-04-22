USJ、夜間延長営業決定 7・1〜8・26は午後9時まで
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は22日、夏のナイト・エンターテイメントを全く新しい体験に一新した『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』を7月1日〜8月26日に開催するのに伴い、期間中パーククローズを午後9時とすると発表した。
【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショー
『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』は期間中、午後6時30分から9時まで開催する。ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメントとなる。新ナイト・ショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』や歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーが夜限定で登場する。
併せて、ワンシーズン限定でパークを何度でも楽しめる「サマー・シーズン・パス」が新登場。7月1日（水）〜2026年8月31日（月）の期間限定で、何度でも入場できるチケットとなっている。また、夏の夜のパークを涼しく効率的に満喫できる「ナイト・パス」を期間限定で販売する。午後5時から入場でき、パーククローズ（日によって異なる）までパークを満喫できる。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM ＆ （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM and （C） 2026 Sesame Workshop
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6041303
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
TM ＆ （C） 2026 Universal Studios. （C）2026 HIHATT LLC
【写真複数】浴衣姿のパークの人気者たちと熱狂！新ナイト・ショー
『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』は期間中、午後6時30分から9時まで開催する。ド派手なびしょ濡れダンス・ショーやストリート・ショー、光るフードやグッズが楽しいフードマーケットやゲームなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメントとなる。新ナイト・ショー『NO LIMIT! グロウアップ Oh! マツリ』や歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーが夜限定で登場する。
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