【きょうから】焼肉きんぐ、新大久保の人気店メニューが全国で食べ放題 韓国グルメ続々…『辛ラーメン トゥーンバ』も＜コラボ店＆メニュー一覧＞
焼肉食べ放題専門店「焼肉きんぐ」は、きょう22日から「新大久保フェア」をスタートした。
【画像多数】新大久保に行かず全国で味わえる…【青松】壺漬けデジカルビ、【カントンジプ】石焼タットリタンなど
「新大久保フェア」は、本場韓国の味を楽しめる新大久保の人気店とのコラボレーション。『【青松】壺漬けデジカルビ』、『【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）』、「【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ』など、新大久保に訪れたら食べたい各店の看板グルメを、期間限定で楽しめる。
■「新大久保フェア」メニュー一覧
販売期間：2026年4月22日（水）〜7月上旬予定
販売店舗：『焼肉きんぐ』全店
【青松】壺漬けデジカルビ （590円／税込649円）
デジカルビの名店『青松』公認のタレで漬け込んだ逸品。野菜とフルーツの自然な甘味と柔らかさが特徴。
【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）（590円／税込649円）
じゃがいもやたまねぎの旨味と特製ヤンニョムが効いたスープで煮込んだ。少し時間をおいてとろみが出てきたら食べ頃。
【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ （390円／税込429円）
中にたっぷり入った伸びるモッツァレラチーズが特徴の『ジョンノ屋台村』の商品を『焼肉きんぐ』専用で作った。
【NENE▼CHICKEN】ヤンニョムチキン（390円／税込429円） ※▼＝ハートマーク
衣がザクザクの韓国スタイルのフライドチキンに甘辛タレをたっぷりかけた。
【LUNA】プリンクルポテト（390円／税込429円）
チーズにオニオン、ガーリックが絶妙の配合で混ざっているシーズニング。ポテトとの相性は抜群。
【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ（490円／税込539円）
辛ラーメンファンの声を元に商品化した、SNSでも話題の濃厚ピリ辛クリームパスタ風辛ラーメン。
※期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品でのご注文が可能
※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合あり
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合あり
【画像多数】新大久保に行かず全国で味わえる…【青松】壺漬けデジカルビ、【カントンジプ】石焼タットリタンなど
「新大久保フェア」は、本場韓国の味を楽しめる新大久保の人気店とのコラボレーション。『【青松】壺漬けデジカルビ』、『【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）』、「【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ』など、新大久保に訪れたら食べたい各店の看板グルメを、期間限定で楽しめる。
販売期間：2026年4月22日（水）〜7月上旬予定
販売店舗：『焼肉きんぐ』全店
【青松】壺漬けデジカルビ （590円／税込649円）
デジカルビの名店『青松』公認のタレで漬け込んだ逸品。野菜とフルーツの自然な甘味と柔らかさが特徴。
【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）（590円／税込649円）
じゃがいもやたまねぎの旨味と特製ヤンニョムが効いたスープで煮込んだ。少し時間をおいてとろみが出てきたら食べ頃。
【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ （390円／税込429円）
中にたっぷり入った伸びるモッツァレラチーズが特徴の『ジョンノ屋台村』の商品を『焼肉きんぐ』専用で作った。
【NENE▼CHICKEN】ヤンニョムチキン（390円／税込429円） ※▼＝ハートマーク
衣がザクザクの韓国スタイルのフライドチキンに甘辛タレをたっぷりかけた。
【LUNA】プリンクルポテト（390円／税込429円）
チーズにオニオン、ガーリックが絶妙の配合で混ざっているシーズニング。ポテトとの相性は抜群。
【新大久保発】辛ラーメン トゥーンバ（490円／税込539円）
辛ラーメンファンの声を元に商品化した、SNSでも話題の濃厚ピリ辛クリームパスタ風辛ラーメン。
※期間限定のメニューは、「きんぐコース」と「プレミアムコース」、単品でのご注文が可能
※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合あり
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合あり