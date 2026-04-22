安めぐみ、11歳長女が２歳次女をおんぶする仲良し姉妹ショット
タレントの安めぐみが21日、オフィシャルブログを更新。娘たちと過ごした週末の様子や仲睦まじい姉妹ショットなどを公開した。
この日、「おはようございます。」と題してブログを更新した安は、絵文字を交えながら「火曜日っ」と切り出し、「この土日は次女と長女と、お友達も一緒にお出かけしたり、習い事の送迎をしたりと、バタバタしながらも良いお天気で楽しく気持ち良く過ごせました」と報告。
11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんが幼い頃に何度も訪れていたというポニーの乗馬体験に、２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんも初挑戦。「一瞬乗る時に戸惑っていましたが、すぐ ニコニコ乗れて、これから頻繁に来そうですー」とほほ笑ましい様子をつづった。
また、長女が次女をおんぶする仲良し姉妹ショットとともに「長女がおんぶしてくれました笑」と仲の良さがうかがえる一幕も。
最後は「最近の衣装色々」としてオレンジのドット柄ワンピースやライトブルーのカットジャカードプリントブラウスと赤のロングスカートを合わせたコーデ姿を披露し、「皆さん今日も１日、ゆるゆる頑張りましょう」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、「おはようございます。」と題してブログを更新した安は、絵文字を交えながら「火曜日っ」と切り出し、「この土日は次女と長女と、お友達も一緒にお出かけしたり、習い事の送迎をしたりと、バタバタしながらも良いお天気で楽しく気持ち良く過ごせました」と報告。
また、長女が次女をおんぶする仲良し姉妹ショットとともに「長女がおんぶしてくれました笑」と仲の良さがうかがえる一幕も。
最後は「最近の衣装色々」としてオレンジのドット柄ワンピースやライトブルーのカットジャカードプリントブラウスと赤のロングスカートを合わせたコーデ姿を披露し、「皆さん今日も１日、ゆるゆる頑張りましょう」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。