【漢字クイズ】「鉈豆」はなんて読む？福神漬けにも入っている植物！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「鉈豆」はなんて読む？ 「豆」とついているから、マメ科の植物のことかな？と考えた方は正解です。 これは、大きなさやが特徴的な植物の名前ですよ。 いったい、「鉈豆」はなんと読むのでしょうか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「なたまめ」でした！ 鉈豆は、若いさやを食用とするマメ科の植物です。 大きなさやが特徴で、さやの長さは25cmを越え、幅も5cmほどになります。 スライスしたさやは、福神漬けなどの材料に使われていますよ。 「鉈豆」のほかに、「刀豆」という漢字表記が用いられる場合もあります。読みはどちらも「なたまめ」です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部