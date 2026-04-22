本場K-POPレッスンを日本で体験 元ASTRO・ROCKY氏が直接指導する特別ワークショップ
韓国のアイドルグループ・ASTROの元メンバー・ROCKY（ラキ）氏が、日本の学生に向けた特別レッスンを開催することが決定した。東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校および東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校が、今春開設した新専攻「4年制 K-POPダンス留学専攻」のスタートを記念し、5月23日、24日の2日間にわたって実施する。
【場面写真】思わずドキッ！”顔の天才”チャウヌの接近ショット
今回の特別プログラムでは、現在はグローバルK-POP人材育成プラットフォーム「Stage OnK」の総括ディレクターを務めるROCKY氏が特別講師として来校。日本にいながら本場韓国の表現力に触れる機会として、実践的なワークショップが行われる。
4月に日本の専門学校として初めて開校した「4年制 K-POPダンス留学専攻」は、韓国での長期留学前に、日本国内で語学とパフォーマンスの圧倒的な基礎固めを行うことを最大の強みとしている。今回の特別レッスンは、「国内にいながら世界基準の最高峰に触れる」という同専攻の教育コンセプトを体現するもので、K-POPシーンの第一線で活躍するトップアーティストのパフォーマンスを至近距離で体感することで、目指すべき「プロの基準」をインプットし、今後の学びや留学に向けたモチベーションを引き上げることを目的としている。
ROCKY氏はKBSスポーツワールドとPH E&Mが運営する「Stage OnK」の総括ディレクターとして、グローバルなK-POP教育やコンテンツ展開を担う立場にあり、教育者としての活動にも注目が集まっている。自身のビジョンと、両校が掲げる教育理念が一致したことで、今回の特別レッスンの実施に至ったという。
イベントは、5月23日に東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校、24日に東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校で開催。いずれも体験レッスン形式で実施される予定となっている。
【場面写真】思わずドキッ！”顔の天才”チャウヌの接近ショット
今回の特別プログラムでは、現在はグローバルK-POP人材育成プラットフォーム「Stage OnK」の総括ディレクターを務めるROCKY氏が特別講師として来校。日本にいながら本場韓国の表現力に触れる機会として、実践的なワークショップが行われる。
ROCKY氏はKBSスポーツワールドとPH E&Mが運営する「Stage OnK」の総括ディレクターとして、グローバルなK-POP教育やコンテンツ展開を担う立場にあり、教育者としての活動にも注目が集まっている。自身のビジョンと、両校が掲げる教育理念が一致したことで、今回の特別レッスンの実施に至ったという。
イベントは、5月23日に東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校、24日に東京ダンス・俳優＆舞台芸術専門学校で開催。いずれも体験レッスン形式で実施される予定となっている。