【トロピコ 7】 2026年発売予定

Kalypso Media Japanは、2026年に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam、Epic Games、Microsoft Store）用独裁国家運営シミュレーション「トロピコ 7」の最新ティザー映像を公開した。本作はXbox Game Pass UltimateおよびPC Game Passにも対応する。

本映像では、プレーヤーが“楽園の支配者”としてどのような体験をするのか、その一端が明らかになる。また、ティザー映像公開を記念して、PlayStation Storeでは「トロピコ 6」の過去最大セールが5月6日まで開催されている。

最新ティザー映像公開

最新ティザー映像では、荒野だった島がプレジデンテの手で発展していく様子が描かれる。都市は広がり、地形さえも変化し、市民の思想までもが操られていく。

GW限定！「トロピコ 6」過去最大のセール開催中！

【【トロピコ 7】ゲームプレイティザー ｜独裁国家運営シミュレーション】

「トロピコ 7」発売決定にちなみ、前作「トロピコ 6」が最大70％OFFとなるGWセールがPS Storeにて開催されている。本セールでは、PS4版「トロピコ 6」本編が通常の60％OFFに加え、PS Plus加入者はさらに10％OFFの計70％OFFになるなど、「トロピコ 6」がお得に購入できる。

「『トロピコ 6』ゴールデンウィーク2026感謝・感激セール！」

期間：4月22日～5月6日23時59分

【トロピコからの緊急声明】

我らが偉大なるエル・プレジデンテは「トロピコ 7」のゲームプレイティザーを公開いたしました。

これを記念して、未だ「トロピコ 6」をプレイしたことのない罪深き国民に対してGW限定の“恩赦”を与えることを決定し、PlayStation Storeにて史上最大のセールを電撃的に開始したことをお知らせします。

本施策は、独裁国家の運営方法・買収の技術・民衆の導き方といった、国家運営の神髄を習得するまたとない機会です。

「次期選挙を見据えた支持率対策ではないか」「明らかな買収行為ではないか」といったご指摘につきましては、現時点での正式な回答を差し控えさせていただきます。

なお、セール期間は5月6日をもって終了となります。

GW最終日を待たずに終了する点につきましては、担当秘書官であるペヌルティーモの設定ミスによるものです。プレジデンテは本件について、「まったく心当たりがない」とのことです。

□PS Store「トロピコ 6」のページ

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