鈴代紗弓、ひとり全役&ラップPV公開 マガジン『あの島の海音荘』重版決定の大反響
漫画家・瀬尾公治の最新作『あの島の海音荘』のコミックス1巻（16日発売）の重版が決定した。これを記念して、初の公式PVがマガジンチャンネルにて公開された。
【動画】公開された鈴代紗弓の1人全役&ラップPV公開
声を担当したのはアニメ『女神のカフェテラス 』で鶴河秋水役を演じた鈴代紗弓。リズムにのった鈴代が全キャラのボイスを演じ分け、鈴代ボイスの「鶴河流無敵拳」を堪能できる。
■『あの島の海音荘』あらすじ
男のロマン、全部のせ！！！！
『女神のカフェテラス』瀬尾公治最新作！！
海！ 古民家暮らし！ 宝探し！ そして、恋──。みんなが一度は夢見た、究極の離島スローライフラブコメ！！
離島･朝霧島にやってきた、フリーターの一馬。叔母が経営する古民家喫茶＋女性専用民泊「海音荘」で住み込みのアルバイトを始めることに！ 酒造りに挑むミステリアス女子･伊織やエッチなキャバ嬢･凛子など、海音荘の住人はクセだらけの美女たち。そんな住人の１人・女子高生の夕凪と、とある約束をしたことで一馬の朝霧島ライフはワクワク度がMAXに──！！
【動画】公開された鈴代紗弓の1人全役&ラップPV公開
声を担当したのはアニメ『女神のカフェテラス 』で鶴河秋水役を演じた鈴代紗弓。リズムにのった鈴代が全キャラのボイスを演じ分け、鈴代ボイスの「鶴河流無敵拳」を堪能できる。
■『あの島の海音荘』あらすじ
男のロマン、全部のせ！！！！
『女神のカフェテラス』瀬尾公治最新作！！
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