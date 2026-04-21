【Evo Legends Live】 4月29日 開催予定 会場：CLUB CITTA’（神奈川・川崎） チケット抽選受付期間：4月18日12時～4月21日23時59分 結果発表開始日時：4月23日18時頃から順次 価格：全自由席 5,500円 ※1ドリンク付

世界最大級の格闘ゲーム大会「Evolution Championship Series（以下、EVO）」が4月29日に開催する、格闘ゲームイベント「Evo Legends Live」のチケット抽選受付期間は本日4月21日23時59分までとなっている。価格は全自由席 5,500円（1ドリンク付）。

「Evo Legends Live」は、格闘ゲーム界の生ける伝説ウメハラ選手と、「ストリートファイター6」最強選手のひとりとして名が挙がるMenaRD選手の10先をはじめとした、両者のプライドをかけた真剣勝負を行なう格闘ゲームの一大イベント。「TEKKEN 8」でのArslan Ash選手 vs chikurin選手と、「餓狼伝説 City of the Wolves」でのLaggia選手 vs GO1選手の7先も行なわれる。

神奈川・CLUB CITTA’（川崎）にて開催される本イベントは、先行抽選でのチケット販売を実施。抽選の受付期間は4月21日23時59分までとなっているため、気になっている方は応募を忘れないようにしよう。なお、結果発表開始日時は4月23日18時頃から順次となっている。

□チケット販売ページ