ベスト８で敗退となったアル・イテハドは、判定への不満を爆発させた。(C)AFC

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　アジアのサッカークラブNo.１を決める大会、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）が、サウジアラビアのジッダで開催されている。

　現地メディア『Okaz』によれば、FC町田ゼルビアが勝利した準々決勝で笛を吹いた際、敗れたアル・イテハド（サウジアラビア）の指揮官から猛批判された中国人の審判は、25日の決勝を前に大会を去ったようだ。

「中国のレフェリー、マー・ニンはジッダを離れた。これはアル・イテハドと日本のマチダの試合において、彼が犯したミスを受け、アジアサッカー連盟から罰せられたためである。マー・ニンは、審判委員会が大会からの除外を決定する前まで、今大会の決勝戦の主審候補の１人だった」
 
　この報道を受け、中国メディア『網易』は「サウジアラビアを怒らせたか？ マー・ニンが『誤審』により、ACLEの審判資格を剥奪された。決勝戦の主審に就任する見込みだった」と伝えた。

　また、セルジオ・コンセイソン監督もすかさず反応した。

　ポルトガル人指揮官は町田に０−１で屈した後、「公正な試合ではなかった。最悪だったのはレフェリーだ。私たちは明らかな誤審の犠牲となり、敗れるに値しなかった。我々の敵は日本のチームではなく、レフェリーだった」などと発言。不満をぶちまけたなか、今回はインスタグラムのストーリーで「もう手遅れだ...恥ずべきことだ！」と訴えた。

　昨季までミランを率いた名将の怒りは、まだ収まらない様子だ。

　なお、アル・イテハドを撃破した町田は、21日の準決勝でアル・アハリ（UAE）と対戦。そこで勝利すれば、準決勝でヴィッセル神戸を破ったアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）と決勝を戦う。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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