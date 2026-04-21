キムタクとも共演の2PM・テギョン、一般女性との結婚式目前！センス光る招待状が話題「10点満点の10点」

木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』にも出演した2PMのオク・テギョンが、結婚式を控えるなか、センスあふれる招待状で話題を集めている。

オク・テギョンは来る4月24日、ソウル市内某所で、10年間交際してきた一般女性と結婚式を挙げる予定だ。

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結婚式は一般人である新婦と家族への配慮から、両家の家族や親戚、親しい知人のみを招き、非公開で行われる。

オク・テギョンの熱愛は2020年に報じられ、大きな話題となった。実に10年という交際期間が驚きを呼ぶなか、昨年2月にはフランス・パリで、オク・テギョンがひざまずいて指輪を差し出すプロポーズの様子が公開され、注目を集めた。

そして9カ月後、オク・テギョンは「長い時間、私を信じてくれた一人の人と一生を共にすることを約束しました。互いにとって頼もしい存在となり、これからの人生を共に歩んでいきたい」と自ら結婚を発表。その後、授賞式では「私の婚約者に心から感謝の言葉を伝えたいです。愛してる、ジヘ」とスピーチし、婚約者の実名にも言及した。

（写真提供＝OSEN）オク・テギョン

結婚発表後には、インテリアデザイナーのパク・ジヒョンを通じて新居も公開された。パク・ジヒョンは「素敵な方の家を担当できて嬉しかった。公開のタイミングを待っていた現場です」とし、新居の一部を紹介した。

プロポーズ、公開告白、新居公開と話題が続くなか、オク・テギョンの結婚式はいよいよ3日後に迫っている。

そしてある韓国メディアを通じて招待状が公開された。招待状には「お互いにとって“10点満点の10点”である二人がついに結婚します。その始まりの瞬間を共にしてください」と記されており、2PMのヒット曲である『10 out of 10』の歌詞が使われたセンスあふれる演出が注目を集めている。

なお、オク・テギョンは5月14日より公開予定のNetflixシリーズ『ソウルメイト』に出演する。

（記事提供＝OSEN）

◇オク・テギョン プロフィール

1988年12月27日生まれ。本名オク・テギョン。2PMのメインラッパーで、俳優としても活躍している。185cmを超える高身長とはっきりとした目鼻立ちが多くのファンをときめかせる一方で、純朴で愛嬌のある性格も親しみやすいと人気。2017年の入隊時には、アメリカの永住権を放棄して兵役を全うしようとする熱意が話題となった。その後も新兵訓練で優秀な成績を残し、助教に抜擢。模範兵士として服務を終え、2019年5月に除隊。2024年12月公開の木村拓哉主演映画『グランメゾン・パリ』では韓国系カナダ人のパティシエ、リック・ユアン役で出演。2025年11月1日、約5年間交際した一般女性との結婚を発表した。