県内は朝まで雨の降ったところがありましたが、日中は天気が回復し日差しが戻りました。



ただ、晴れているのに景色がかすんで見えたという方もいたかもしれません。



衛星画像で黄砂が確認されていて、見通しが悪くなったり車が汚れたりと影響が出ています。



こちらは秋田放送が秋田市の大森山に設置している情報カメラの正午ごろの映像です。



普段は奥に見通せる山々がかすんで見えなくなっています。





東アジアの砂漠などから巻き上げられた砂やちりが風によって運ばれる黄砂。国立環境研究所によりますと観測地点のある新潟や富山、東京、長崎などで21日、飛来が確認されました。鴨下アナウンサー「秋田市中通にあるABS秋田放送の駐車場です。駐車場にとめてある車のリアガラスにも黄色っぽく細かい汚れがついています」県内も衛星画像で黄砂が確認されました。22日も午前を中心に影響が残りそうです。22日の日中は、おおむね晴れる見込みですが、洗濯ものに黄砂が付着する可能性があるため、外干しは控えた方がいいかもしれません。また、車が汚れたり、見通しが悪くなったりする可能性もありますので十分ご注意ください。♢♢♢♢♢また、県内は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっています。22日昼過ぎにかけて竜巻などの激しい突風や雷が発生する恐れがあります。天気の急変にもご注意ください。※4月21日午後6時15分のABS news every.でお伝えします