YouTuberのヒカル（34）が自身のYouTube動画で、タモリ（80）について「全く面白くない」とコメント。ネット上で波紋が広がっている。

問題となっているのは、4月20日に公開された動画。カジサックことキングコングの梶原雄太（45）と実業家の桑田龍征氏（40）をゲストに迎えたヒカルは、「俺、ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くない」と切り出すと、「爆発的な爆笑を生むタイプじゃないイメージがあって」と持論を展開した。

かつて『笑っていいとも！』（フジテレビ系）でタモリと共演していた梶原は、ヒカルの発言中、終始複雑な表情に。それに気づいたヒカルは「別にこれタモリさん嫌いとかじゃないんですよ」とフォローしつつ、「本人がめっちゃ笑いをとらなくても、場の空気を良くしたりとか、間を回したり、そういう能力が半端じゃなく高いのかなとは思ったりするんですよ」と一定の評価も口にした。しかしそのうえで、「面白いとはまた違う領域にいる人」との認識を示し、「一旦面白くないスタンス」と見解を崩さなかった。

その後、ヒカルに意見を求められた梶原は、たじろぎながらも「俺はタモリさんに全くハマらなかった人」と告白。ヒカル同様、タモリの技術力の高さや世間から評価されている理由は理解していると説明した。そのうえで、「お笑いもなんでもそうやけど、好みってあるやん？」と前置きしつつ、面白さに関しては「正直そんなですよ」と率直な気持ちを明かした。

もっとも、ヒカルによる芸人批判はこれが初めてではない。

2024年7月には、同年4月放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で、霜降り明星・粗品（33）が巻き起こした「YouTuberおもんない」論争に言及。

明石家さんま（70）の名を挙げ、「さんまさんが今会ってるほとんどの奴より、俺、だいぶすごいっすよ。もうそれ分かってると思うんすよ、さんまさんも、さすがにもう。この時代を今、最前線で生きてる人間の1人なんで、俺は」と強気な発言をし、物議を醸した。

また、「かまいたちや千鳥にも会いたい。YouTuberが面白くないって言うなら、会ってボコボコにしてほしい」と共演を熱望。同番組で千鳥の大悟（46）が子どもにYouTuberを説明する際、「あ、これパパになれなかった人たちだよ」と答えた話にも触れ、「ダウンタウンになれなかった千鳥が何言ってんの？ってなるんすよ。で、別に俺もダウンタウンにはなりたいっすよ。別に千鳥になりたいって思ってないから」と語る場面もあった。

さらに、過去には共演した芸人とのトラブルも明かしている。

「2022年11月にヒカルさんは動画で、ですよ。さん（50）をいじって激怒させたエピソードを語っててます。ですよ。さんは撮影途中で退席してしまったそうですが、ヒカルさんは『ヒカルにガチギレした芸人会わせてみた、めっちゃバズると思うんですよ』と発言。『これで出んかったらマジでセンスないで』と断言し、炎上する事態となりました」（芸能ライター）

そして今回、ついに大御所のタモリまでも批判。ネット上では、

《タモリさんは博学であらゆる分野に精通するお方です。ある程度の教養が無いと面白く感じないかもですね…》

《30年間毎日生放送のいいともで笑い取るとか知的で知識豊富で話が面白い人じゃないと無理だろ 爆発したり脱いだり虐めたりのお笑いが楽しいならそういった笑いだけ見てればいいだけ》

《こいつらがタモリのこと面白くないって言うのはわかるよ。程度の低い笑いしか理解できなさそうだもんな》

《タモリさんは人を笑顔にするけど、ヒカルは人を不快にする》

など、不快感を抱く声が続出している。

ヒカルの発言は“個人の好み”では片づけられない波紋を呼んでしまったようだ。