飛行機や新幹線に乗れない菅沼菜々、今季2回目のトップ10フィニッシュに「熊本まで行ってよかった」
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディース」を8位タイでフィニッシュ。今季はこれまで5試合に参戦し、すべて予選を通過しているが、開幕戦以来、2回目となるトップ10入りを喜んだ。
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そして「熊本まで行ってよかった」「のんびり帰ります」と正直な感想を明かしていた。広場恐怖症のため、長距離移動でも車での移動となる菅沼。タイトな日程の中での熊本までの移動は、本人はもちろん、運転を担当するスタッフにとっても大きな負担となる。しかし全員の協力が大きな実を結んだ。今週はオープンウィークとなるため、帰りはいつもとは違い「のんびりと」自宅を目指すことができそうだ。投稿を見たファンも「ベスト10入りおめでとう」「次はもっと上を！いや 優勝！」「予選落ち無しを継続、好調維持してるね〜」と好成績を大喜び。そして「安全に帰宅して下さい」と交通安全を願っていた。次戦は4月30日に千葉県で開幕する「NTTドコモビジネスレディス」にディフェンディングチャンピオンとして参戦。連覇を狙う戦いが待っている。
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