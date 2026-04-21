Ｆ１メルセデスで内紛が起きると元レッドブルアドバイザーのヘルムート・マルコ博士が指摘した。スペイン紙「マルカ」が報じた。

メルセデスは今季ルール改正で各チームが苦しむ中でも３戦全勝。初戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）でジョージ・ラッセル（英国）が優勝し、第２戦の中国ＧＰ、第３戦の日本ＧＰをキミ・アントネッリ（イタリア）が制覇した。同紙も「メルセデスがドライバーズとコンストラクターズの両方で圧倒的な優勝候補なのは疑いの余地はない」という。

ただし、元Ｆ１ドライバーでもあるマルコ博士はＦ１参戦２年目で２番手ドライバーのアントネッリが急成長を見せていることでチーム内でトラブルに発展する可能性があるという。同博士は「ラッセルは間違いなく経験豊富なドライバーだ。昨年、Ｆ１の舞台が欧州に移ってからアントネッリのパフォーマンスが著しく低下した」と分析。その上で２人のドライバーが年間王者を争う構図になることで「チーム内に緊張が生まれるでしょう」と指摘した。

同紙はマルコ博士の見解について「両ドライバーは同じ車に乗って、どちらも優勝したいと思っている。同じニワトリ小屋に２羽の雄どりがいるとうまくいくことはめったにない。マルコ博士はメルセデスで内紛が起こると予測した」とし「２人のドライバーの激しい戦いが予想されるが、どちらも譲歩するつもりはない」と伝えていた。

同紙によると、メルセデスでは２０１６年にルイス・ハミルトン（英国）とチームメートのニコ・ロズベルグ（ドイツ）が年間チャンピオンの座を巡って激しく争ったという。再び火花散る戦いが繰り広げられるのだろうか。