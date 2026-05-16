●KDDIが株式公開買付けを実施通信大手KDDI（東証プライム9433）が大規模な株主還元策に打って出る。【こちらも】日経平均6万円時代、相場の不確実性に備える累進配当株戦略同社は12日、京セラとトヨタ自動車を応募予定株主とする自己株式の公開買付けの実施を発表した。自社株買いの総額は最大3,000億円で、前記2社から2,500億円分買い付け、残り500億円分は市場から買い付ける予定だ。期間は13日から2027年1月31日まで。