ダイソンは、Dyson Supersonicシリーズの新製品、「Dyson SupersonicTravel（ダイソン スーパーソニック トラベル）ヘアドライヤー」を発表した。



「Dyson SupersonicTravelヘアドライヤー」

新しいDyson Supersonic Travelヘアドライヤーは、シリーズのコアテクノロジーをそのままに、従来のモデルに比べて32％小型化、25％軽量化（現行のDyson Supersonicヘアドライヤーとの比較）しているにも関わらず、パワフルさはそのまま。従来のDyson Supersonicシリーズを使う人にも満足してもらえるパワフルさを備えることで、消費者が求める機能性に応えつつ、熱ダメージを抑え、仕上がりの美しさを損なわない革新的なモデルに進化した。





さらに、シリーズ初のユニバーサル電圧対応（海外で使用される場合は各国に合った変換プラグが必要）によって、手軽な操作性とパワーを両立した同製品は、日常使いから、旅行まで、あらゆる場面で過度な熱ダメージを抑え、美しい髪を目指す。この製品を4月21日から、ダイソン公式オンラインストアおよび、全国の家電量販店で、順次販売を開始する。

ダイソン創業者のジェームズ・ダイソン氏は、「Dyson Supersonic Travelヘアドライヤーはこれまでの製品を単に小さくしただけではない。スタイリング性能、持ち運びやすさ、そして過度な熱ダメージから髪を守る独自技術を搭載し、再設計した。そのこだわりを一台に凝縮し、どこにいても妥協のない美しいスタイリングを叶える革新的なプロダクトになっている」とコメントしている。

［発売日］4月21日（火）

ダイソン＝https://www.dyson.co.jp/ja