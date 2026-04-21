日本上陸30周年企画キターー！！【スタバ】次飲みたい「新作フラペ」

今年、日本上陸30周年を迎える【スターバックス】では、30周年アニバーサリー企画を実施中です。4月8日からは、記念すべき第1弾である「新作フラぺチーノ®」の販売がスタート。これまでに発売された限定フラぺのなかから、特に人気が高い5種類のフレーバーが進化して再登場しています。そこで今回は、全種類制覇したい新作フラぺをチェック！

メロン果肉増量へバージョンアップ！

今回の新作「THE STAR フラペチーノ®」の1つ「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」。国産の赤肉メロン果肉に、メロンベース・メロンホイップ・メロンソースを合わせた、上から下までメロンづくしな一杯です。今回の30周年バージョンでは、メロン果肉を増量しているため、さらにメロン感がアップした味わいを楽しめるはず。

最上級！？ 飲むフルーツヨーグルト

「THE フラペチーノ® of フルーツ - オン -トップ- ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」は、ヨーグルトベースに果肉たっぷりのフルーツジェリーを組み合わせた、爽やかな味わいが特徴。今回は、カップの下にもヨーグルトを加えているため、以前よりもヨーグルトの風味をより強く感じられそうです。@lovesweetsmacaronさんが「驚きの美味しさ！！」と、絶賛する味わいを楽しめます。

【スターバックス】で販売中の「新作フラぺ」は、店舗によって販売しているフレーバーが異なります。飲みたいフレーバーが決まっている人は、公式サイトで事前に取り扱い店舗を検索するのがおすすめです。どのフレーバーも見逃せないため、ぜひコンプリートに挑戦してみて。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@lovesweetsmacaron様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる