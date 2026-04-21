猫がライド状態ですーっと滑らかに近づいてきて…？上手に乗りこなす姿がかわいすぎると話題で、動画は5万3千再生を突破。「猫あるあるですね！w」「思わず笑っちゃいましたw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：無表情で『ロボット掃除機を乗りこなす猫』…あまりにも『シュールすぎる光景』】

Instagramアカウント『fukukitaru1121』に投稿されたのは、ロボット掃除機の上にちょこんと乗っている猫の様子。動画に登場するのは、2020年11月21日生まれのアメリカンショートヘアー×ベンガルのミックス、「福」ちゃん。ふわふわな毛並みと、まん丸な目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日福ちゃんは、ロボット掃除機の上に行儀よく座って、すーっと床を滑るように移動していたのだそうです。表情はほとんどなく、かわいらしい目をたまにぱちくりしながら落ち着き払った様子だったのだとか。まるで「今日も定期運行です」とでも言いたげな風格すら漂っていて、くすっと笑ってしまいます。

完全に乗りこなす

福ちゃんのしっぽは脱力していて床に垂れたままなので、ロボットの動きに合わせてずるずると引きずられていたといいます。

ロボット掃除機が細かい動きで右へ左へと小刻みに揺れたときも、福ちゃんは驚いたり慌てたりする素振りを見せず同じように体をかくかくと揺らしていたといいます。ただ淡々と乗り続ける福ちゃんの“動じなさ”は、なんとも味わい深い限り。

まさかの自分で起動

なんとも驚くことに福ちゃんは、ロボット掃除機に乗るためだけに自分で機械を起動させているのだそう。どうやらロボットは、掃除機ではなく“福ちゃんの移動手段”として働かされる専属ドライバーのような立ち位置になってしまっている模様。

ロボットの上で揺られながら無表情で世界を眺めるその姿は、どこか哲学者のようでもあり、ただのんびりしているだけのようでもあり、見れば見るほどクセになります。福ちゃんの静かなライドは、猫のいる日常の中に不意に生まれたあたたかいワンシーンでした。

投稿には、「ロボット掃除機のCMオファーがきそうですね」「歩かないで移動できる方法を見つけてしまったんですね」「賢い子ですね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『fukukitaru1121』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「fukukitaru1121」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。