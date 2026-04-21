ナンバープレートでお金持ちだと思う「中部地方の地名」ランキング！ 2位「金沢」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな春の陽気に誘われて遠出を楽しむ方が増えるこの時期、サービスエリアなどで全国各地のさまざまな地名を目にする機会もあることでしょう。そんな道行く車の中でも、その響きだけで「きっと裕福なエリアなのだろう」と無意識に想像を膨らませた経験がある人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う「中部地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「金沢はお洒落で上品なイメージがあるからです」（30代女性／静岡県）、「加賀百万石の歴史があり、昔から文化人や資産家が多いイメージだからです」（40代男性／宮城県）、「落ち着いた街のイメージがあって、昔から上品な雰囲気があると感じるからです。名前を見ただけで整った街並みが浮かぶので、お金持ちの印象があります」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「中部地方最大の経済都市で、トヨタをはじめ大企業が集まり、裕福なイメージが強い地名だから」（30代男性／大阪府）、「日本屈指の経済都市であり、高級住宅街である白壁や八事などのイメージが強いためです」（50代男性／神奈川県）、「高級車が走っているイメージが強いし、都会でお金持ちの人がたくさん住んでいそうだから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う「中部地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：金沢（石川県）／63票2位は「金沢」でした。加賀百万石の歴史を受け継ぐ金沢は、茶の湯や伝統工芸、独自の食文化が今も大切に守られている街です。金沢21世紀美術館に代表される現代的な要素と、古い街並みの調和が見事で、文化度の高さが「気品ある豊かさ」として認識されています。北陸新幹線の延伸により、さらにその注目度が高まっています。
回答者からは「金沢はお洒落で上品なイメージがあるからです」（30代女性／静岡県）、「加賀百万石の歴史があり、昔から文化人や資産家が多いイメージだからです」（40代男性／宮城県）、「落ち着いた街のイメージがあって、昔から上品な雰囲気があると感じるからです。名前を見ただけで整った街並みが浮かぶので、お金持ちの印象があります」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：名古屋（愛知県）／120票1位に輝いたのは「名古屋」でした。中部地方の経済・行政・文化の中心であり、日本を代表する製造業の集積地でもあります。名古屋城や熱田神宮といった歴史的名所から、栄エリアや名駅エリアの超高層ビル群まで、圧倒的な都市機能を有しています。派手やかな「豪華主義」の文化イメージも相まって、名実ともに中部地方トップのブランドを確立しました。
回答者からは「中部地方最大の経済都市で、トヨタをはじめ大企業が集まり、裕福なイメージが強い地名だから」（30代男性／大阪府）、「日本屈指の経済都市であり、高級住宅街である白壁や八事などのイメージが強いためです」（50代男性／神奈川県）、「高級車が走っているイメージが強いし、都会でお金持ちの人がたくさん住んでいそうだから」（30代女性／石川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)