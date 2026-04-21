磯村勇斗×オク・テギョン『ソウルメイト』 橋本愛、水上恒司、古舘佑太郎ら2人の運命を見守るキャスト解禁
磯村勇斗とオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』より、2人の運命を優しく見守る追加キャストが解禁。橋本愛、水上恒司、古舘佑太郎、イ・ジェイ、加藤千尋、安田顕、南果歩、三浦友和の出演が明らかになった。
【写真】琉（磯村勇斗）とヨハン（オク・テギョン）が食卓を囲む新場面写真
琉とヨハン、何かに引き寄せられるように出会った2人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京という3つの魅力的な都市を舞台に、魂を通わせ懸命に前を向く。一生に一度しか出会えない“ソウルメイト”となっていく2人の、美しくエモーショナルな10年間の軌跡。励まし合い、時には激しくぶつかり合いながらも「共に生きていきたい」と願う2人だが、運命の糸は残酷に絡まっていく――。
琉を演じるのは磯村勇斗。王道の娯楽大作から、作家性の強い作品までを軽やかに行き来する磯村が、Netflix作品初主演を務める。もう1人の主人公ヨハンを演じるのは、ワールドワイドな人気を誇るボーイズグループ「2PM」のメンバーであり俳優としても国内外で活躍するオク・テギョン。ボクサーとしての肉体を完璧に作り上げ、琉とは対照的に厳しい環境を生き抜いてきたヨハンを力強く体現する。
4ヵ月半に渡る長い撮影期間を通じて、共に世界を旅した2人は互いにリスペクトを抱き、心を通わせていった。それぞれのフィールドで輝いてきた2人が、決して楽とは言えなかった撮影の日々も笑顔で乗り越え、国境をまたぎながら、どの街においても存在感を放つ姿がカメラに収められ続ける。活躍の場こそ異なるものの、確かに響き合うソウルを共有した“イソテギョン”は、世界中の人々に愛されるに違いない。
本作には、琉とヨハンを中心に、彼らの人生と深く関わりながら物語を彩る魅力的な人物たちが数多く登場する。このたび、2人の物語にさらなる深みをもたらす追加キャストが発表された。
琉の幼なじみで、知的な感性を持ちながらファッションデザイナーの夢を叶えるため単身ドイツへ渡る東雲澄子を演じるのは、唯一無二の存在感で数々の映画やドラマに出演してきた橋本愛。琉の青春時代をともに駆け抜けるアイスホッケー部のチームメイトであり親友・及川新役には、力強さと誠実さをあわせ持つ演技で注目を集める水上恒司。同じくチームメイトで真っすぐな性格の相沢精一役には、俳優のみならずミュージシャンとしても活動する古舘佑太郎。
さらに、両親がおらずヨハンが唯一の家族であり、彼を献身的に支え続ける心優しい妹ファン・スア役を、韓国で俳優・モデルとして活躍するイ・ジェイが務める。また、琉が働く介護施設の先輩・角谷円役に加藤千尋、琉が所属するアイスホッケー部の監督・早川健一役には安田顕が出演する。加えて、琉のことを温かく見守る両親・鳴滝七海と鳴滝正役には、南果歩と三浦友和という実力派が名を連ね、物語に確かな奥行きを与えている。
あわせて、琉とヨハンが向かい合いながら食卓を囲む新場面写真も解禁となった。何気ない食事風景を捉えた場面だが、互いの孤独に引き寄せられた2人にとって、そんなささやかな時間もかけがえのない日常だ。
「食卓」のシーンは、本作において2人のささやかな日常を映し出す象徴的な場面として幾度となく登場する。微笑みながらヨハンに語りかける琉と、その言葉を静かに受け止めるヨハン。何気ないひとときのなかに、2人のあいだに流れる穏やかで温かな時間が感じられる1枚となっている。2人が醸し出す温かな空気感は、新たな「イソテギョン」のケミ誕生を予感させる。
Netflixシリーズ『ソウルメイト』は、Netflixにて5月14日より世界独占配信。
【写真】琉（磯村勇斗）とヨハン（オク・テギョン）が食卓を囲む新場面写真
琉とヨハン、何かに引き寄せられるように出会った2人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京という3つの魅力的な都市を舞台に、魂を通わせ懸命に前を向く。一生に一度しか出会えない“ソウルメイト”となっていく2人の、美しくエモーショナルな10年間の軌跡。励まし合い、時には激しくぶつかり合いながらも「共に生きていきたい」と願う2人だが、運命の糸は残酷に絡まっていく――。
4ヵ月半に渡る長い撮影期間を通じて、共に世界を旅した2人は互いにリスペクトを抱き、心を通わせていった。それぞれのフィールドで輝いてきた2人が、決して楽とは言えなかった撮影の日々も笑顔で乗り越え、国境をまたぎながら、どの街においても存在感を放つ姿がカメラに収められ続ける。活躍の場こそ異なるものの、確かに響き合うソウルを共有した“イソテギョン”は、世界中の人々に愛されるに違いない。
本作には、琉とヨハンを中心に、彼らの人生と深く関わりながら物語を彩る魅力的な人物たちが数多く登場する。このたび、2人の物語にさらなる深みをもたらす追加キャストが発表された。
琉の幼なじみで、知的な感性を持ちながらファッションデザイナーの夢を叶えるため単身ドイツへ渡る東雲澄子を演じるのは、唯一無二の存在感で数々の映画やドラマに出演してきた橋本愛。琉の青春時代をともに駆け抜けるアイスホッケー部のチームメイトであり親友・及川新役には、力強さと誠実さをあわせ持つ演技で注目を集める水上恒司。同じくチームメイトで真っすぐな性格の相沢精一役には、俳優のみならずミュージシャンとしても活動する古舘佑太郎。
さらに、両親がおらずヨハンが唯一の家族であり、彼を献身的に支え続ける心優しい妹ファン・スア役を、韓国で俳優・モデルとして活躍するイ・ジェイが務める。また、琉が働く介護施設の先輩・角谷円役に加藤千尋、琉が所属するアイスホッケー部の監督・早川健一役には安田顕が出演する。加えて、琉のことを温かく見守る両親・鳴滝七海と鳴滝正役には、南果歩と三浦友和という実力派が名を連ね、物語に確かな奥行きを与えている。
あわせて、琉とヨハンが向かい合いながら食卓を囲む新場面写真も解禁となった。何気ない食事風景を捉えた場面だが、互いの孤独に引き寄せられた2人にとって、そんなささやかな時間もかけがえのない日常だ。
「食卓」のシーンは、本作において2人のささやかな日常を映し出す象徴的な場面として幾度となく登場する。微笑みながらヨハンに語りかける琉と、その言葉を静かに受け止めるヨハン。何気ないひとときのなかに、2人のあいだに流れる穏やかで温かな時間が感じられる1枚となっている。2人が醸し出す温かな空気感は、新たな「イソテギョン」のケミ誕生を予感させる。
Netflixシリーズ『ソウルメイト』は、Netflixにて5月14日より世界独占配信。