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【不動産の売却】「売れる家」と「売れ残る家」の決定的な差。プロが教える値下げしないための戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産の売却において、市場に出してすぐに買い手がつく「売れる家」がある一方で、何ヶ月経っても市場に滞留してしまう「売れ残る家」があります。この決定的な差は一体どこから生まれるのでしょうか。

今回は、らくだ不動産株式会社のチームリーダー エージェント鈴木成禎さんと、シニアエージェント佐藤健斗さんが、売れ残りを防ぎ、無駄な値下げをせずに高値売却を成功させるための戦略について解説します。



◾️「売れる家」は購入者の不安を事前に取り除いている

不動産という高額な買い物において、購入検討者は常に「見えない欠陥がないか」という不安を抱えています。

佐藤さんは「売れる物件というのは、購入者が安心して意思決定できる『準備』が整っている物件です」と語ります。その代表的な戦略が、売り出し前に売主負担で行う「ホームインスペクション（住宅診断）」です。建物の状態がプロの目で可視化され、問題がないこと（あるいは問題箇所が明確に開示されていること）がわかれば、買主は余計な不安を抱くことなく購入に踏み切ることができます。

◾️第一印象で決まる！「掃除」と「整理整頓」の絶大な効果

立地や築年数と同じくらい売れ行きを左右するのが、内見時の「第一印象」です。

「部屋に荷物が溢れ返っていたり、水回りに汚れが蓄積していたりすると、それだけで内見者の購買意欲は急激に下がります」と佐藤さんは指摘します。乱雑な部屋は実際の面積よりも狭く見え、「管理状態が悪い家」というネガティブなレッテルを貼られてしまいます。

売却活動を始める前に、不用品を徹底的に処分して空間を広く見せることや、プロのハウスクリーニングを入れて清潔感を演出することは、値下げを防ぐための極めて費用対効果の高い投資になります。

◾️最大の失敗原因は「強気すぎるチャレンジ価格」

売れ残ってしまう物件に最も共通している落とし穴について、鈴木さんは「初めの価格設定」を挙げます。

「『少しでも高く売りたい』という思いから、相場を大きく上回る強気な価格で売り出してしまうケースが非常に多いです」と鈴木さんは警告します。相場から外れた高値で市場に出すと、買主から比較検討の土俵にすら上げてもらえず、長期間売れ残ってしまいます。

結果的に「この物件はずっと売れ残っているから、何か問題があるのでは？」と市場から見放され（物件が晒される状態）、最終的には相場よりも大幅な値下げをして手放さざるを得ない「負のスパイラル」に陥る危険性が高いのです。



【まとめ】

不動産の高値売却を成功させるには、「とりあえず高く出してみる」という運任せの姿勢は禁物です。事前のインスペクションによる透明性の確保、第一印象を極限まで高める空間作り、そして市場データに基づいた戦略的かつ適正な値付けが不可欠となります。

らくだ不動産株式会社では、鈴木さんや佐藤さんをはじめとするプロフェッショナルが、物件の魅力を最大限に引き出し、適正価格で売り切るための緻密な売却戦略をご提案しています。「自宅がいくらで売れるか知りたい」「今のままの売り方でいいのか不安」とお悩みの方は、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。