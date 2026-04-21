『豊臣兄弟！』新キャラにネット驚き「オーラが別格」「今後が楽しみ」
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第15回「姉川大合戦」が19日に放送され、藤堂高虎（佳久創）が初登場し、大きな反響を呼んだ。
【写真あり】「オーラが別格」と話題の新キャスト
本作は大河ドラマ第65作。戦国時代の中心で、豊臣秀長（小一郎）と兄・秀吉（藤吉郎）が強い絆で天下統一を成し遂げる姿を描く。歴史に「if」はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家は安泰だった」とも言われる名補佐役の視点から、激動の時代を描くエンターテインメントとなっている。
第15回では、織田信長（小栗旬）が朝倉・浅井連合に反撃するため、足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし両者は内心で信長の失脚を望んでおり、動きは鈍い。一方、小一郎と藤吉郎は市（宮崎あおい）を逃がそうとするが、市は長政（中島歩）と運命をともにする決意を固めており、策は実らない。やがて信長は北近江へ進軍し、姉川を挟んで両軍が激突する。
戦の最中、ひときわ異彩を放ったのが浅井家臣・藤堂高虎だ。巨漢の体で槍を振るい、藤吉郎、小一郎、蜂須賀正勝（高橋努）を相手に互角に渡り合う圧倒的な武勇を見せつけた。「手柄じゃ。手柄じゃ」と叫びながら突進する姿に、小一郎らも「気をつけろ。こいつ強いぞ」と警戒。だが戦局の中で手柄を逃し、「なんでじゃ」と悔しがりながら退く場面も描かれた。
高虎は後に秀長の重臣となる人物で、武勇だけでなく学問や築城にも長けた知勇兼備の武将として知られる。その若き日の荒々しい姿が描かれた形だ。放送後、SNSでは「めちゃくちゃ強い」「オーラが別格」「戦国無双みたい」「でかいし強い」「愛されキャラになりそう」「今後が楽しみなキャラが増えた」といった声が相次いだ。佳久は2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で弁慶を演じており、「弁慶が来た」といった反応や、スーパー戦隊シリーズ出演歴に触れるコメントも見られ、多方面のファンを巻き込んだ盛り上がりを見せた。
【写真あり】「オーラが別格」と話題の新キャスト
本作は大河ドラマ第65作。戦国時代の中心で、豊臣秀長（小一郎）と兄・秀吉（藤吉郎）が強い絆で天下統一を成し遂げる姿を描く。歴史に「if」はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家は安泰だった」とも言われる名補佐役の視点から、激動の時代を描くエンターテインメントとなっている。
戦の最中、ひときわ異彩を放ったのが浅井家臣・藤堂高虎だ。巨漢の体で槍を振るい、藤吉郎、小一郎、蜂須賀正勝（高橋努）を相手に互角に渡り合う圧倒的な武勇を見せつけた。「手柄じゃ。手柄じゃ」と叫びながら突進する姿に、小一郎らも「気をつけろ。こいつ強いぞ」と警戒。だが戦局の中で手柄を逃し、「なんでじゃ」と悔しがりながら退く場面も描かれた。
高虎は後に秀長の重臣となる人物で、武勇だけでなく学問や築城にも長けた知勇兼備の武将として知られる。その若き日の荒々しい姿が描かれた形だ。放送後、SNSでは「めちゃくちゃ強い」「オーラが別格」「戦国無双みたい」「でかいし強い」「愛されキャラになりそう」「今後が楽しみなキャラが増えた」といった声が相次いだ。佳久は2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で弁慶を演じており、「弁慶が来た」といった反応や、スーパー戦隊シリーズ出演歴に触れるコメントも見られ、多方面のファンを巻き込んだ盛り上がりを見せた。