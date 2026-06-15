ケイスケ・ホンダ節が炸裂だ。森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループステージ初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦している。NHKの中継で解説を務めるのは、本田圭佑。今月13日に40歳の誕生日を迎えたレジェンドは、オランダ代表の自分たちから見て左サイドに隙があると指摘。「これ左やって！言っとくわ左！マジで」と絶叫し、左サイドアタッカーの中村敬斗に大きな期待を込めた。&