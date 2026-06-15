北中米W杯、グループF初戦のオランダ代表と日本代表の試合が行われた。『NHK』で解説を務めたのは元日本代表の本田圭佑氏だ。しかし本田氏はオランダのコーディ・ガクポ（リヴァプール）がボールを持つと「11番めっちゃウザい」「コイツ誰すか？」と発言。他にも「（デンゼル・）ダンフリースってどこの選手すか？」と実況に尋ねるなど、オランダの選手たちをほとんど把握していない様子だった。この様子にネットは沸騰。Xでは「本