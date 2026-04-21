4月21日（火）の「相席食堂」は、かつて、しのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」をお届けする。

©ABCテレビ

千葉県長生郡一宮町は、東京オリンピックのサーフィン競技会場に選ばれるなど、多くのサーファーが訪れるサーフィンの聖地。そんな町の海に現れたのはブラックマヨネーズの小杉竜一だ。芸能界きっての木村拓哉ファンで、その姿に憧れて７年前にサーフィンを始めた。腕前を披露するはずが、まったく波に乗れず、疲労困憊でオープニング。そんな小杉が、キムタクが訪れるという噂のあるこの町で、“キムタクの足跡を追いかける相席旅”！

サーフィンのインストラクターさんにキムタク情報を聞き込みすると「一宮海岸のほうでサーフィンをしているのを見た」と早速、目撃情報を入手。近くにある、キムタクが行きそうなカフェを教えてもらう。

©ABCテレビ

カフェではさらにキムタク情報をゲット。なんと、「キムタクと一緒にサーフィンをした」という女性プロサーファーと遭遇する。これには小杉も「近づいてきてる！」と大興奮！ しかし、この後の女性の言葉に耳を疑う。なんと、「ノブさんもここに来て…」と衝撃の告白が…！キムタクを追うはずが、「俺、ノブを追ってますやん！」と小杉も動揺を隠せない！？ 大悟も聞き捨てならぬとノブの密かな女性関係を追及する！

さらに聞き込み調査を続けるが、どの店もお休み。そこで、キムタクが行ったかもしれない玉前神社を訪ねる。境内の一角にある“はだしの道”は玉砂利の上を裸足で歩く開運スポット。足ツボ効果もあり、小杉はもだえ苦しみながら３周する。

©ABCテレビ

キムタク情報は諦め、地元の方オススメの食事処へ。すると、小杉とご主人の会話を聞いていた大悟が小杉のツッコミにダメ出し！？ “ツッコミの天才”といわれる小杉のやりとりについて、ノブと大悟が大激論を展開する！

©ABCテレビ

この日は他にも、クワバタオハラのくわばたりえが長野県の飯綱町へ。主婦に大人気のママタレントとして活躍するくわばたが、昨年末にリリースしたママへの応援ソングを熱唱し、町のお母さんが号泣！！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。21日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。