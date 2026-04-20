M!LK、楽曲プロジェクト詳細発表を延期 津波警報の発令受け
【モデルプレス＝2026/04/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、プロジェクト第1弾楽曲の詳細発表を延期したことがわかった。20日、グループの公式X（旧Twitter）にて報告された。
【写真】M!LKメンバー、舞台上で号泣
Xでは「【ご案内】」と切り出し、「本日予定しておりました、プロジェクト第1弾楽曲の詳細解禁につきまして、津波警報の発令を受け、発表を後日へ延期させていただきます」と発表。「皆さまの安全が最優先となりますため、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。
同日、17時前に三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生。この地震で最大震度5強を観測し、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県には津波警報が発令された。なお、現在は津波注意報に切り替わっている。
M!LKは「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」と題し、4月から8月まで5ヶ月間、ほぼ毎月新曲を届けるリリースプロジェクトを実施。4月20日にプロジェクト第1弾楽曲の詳細を発表すると予定されていた。（modelpress編集部）
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◆M!LK、プロジェクト詳細発表を延期
Xでは「【ご案内】」と切り出し、「本日予定しておりました、プロジェクト第1弾楽曲の詳細解禁につきまして、津波警報の発令を受け、発表を後日へ延期させていただきます」と発表。「皆さまの安全が最優先となりますため、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とつづっている。
◆M!LK、リリースプロジェクトを実施
M!LKは「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」と題し、4月から8月まで5ヶ月間、ほぼ毎月新曲を届けるリリースプロジェクトを実施。4月20日にプロジェクト第1弾楽曲の詳細を発表すると予定されていた。（modelpress編集部）
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