《ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます》

4月19日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）を運営する「ジャパンナショナルスタジアム・エンターテインメント」（JNSE）が、公式サイトで謝罪文を掲載した。3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）の公演をめぐり、同社が招待した来場者の迷惑行為が明らかになり、波紋を呼んでいる。

ミセスは、18日と19日にMUFGスタジアムで「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催した。

「JNSEの声明によれば、MUFGスタジアムに設置された『LIMINAL SUITE』（スイートルーム）内で、同社が招待した契約企業や客が騒いだことで、ミセスの公演を妨げる行為があったと説明しました。

問題となったスイートルームは53室あり、客は個室内で食事したり、お酒を飲みながら、イベントを観賞することが可能です。ただ、この部屋で飲酒して騒ぐ人がいたようで、“VIP待遇客” が一般の観客に迷惑をかけた形になります」（スポーツ紙記者）

国立競技場のスイートルームで起きた “大騒ぎ” が波紋を呼ぶことになったが、Xでは

《ここまでくるとミセスがかわいそう》

《ほんとに巻き込み被害やめて欲しい〜》

《なんか周りに恵まれないなミセス…》

など、ミセスに同情する声があがっている。

「ミセスは、4月18日と19日にMUFGスタジアム、5月4日と5日は大阪のヤンマースタジアム、そして7月4日と5日は再びMUFGスタジアムでツアーを開催します。

国立競技場ライブは初めてで、3人も特別な思いで臨んだと思われますが、初日に問題行為が取りざたされてしまったのです。しかも、今回はミセスではなく、会場側が招待した客による事案なので、3人の心境が気遣われたのでしょう」（芸能記者）

ミセスは2025年にデビュー10周年を迎え、大規模なツアーを開催し、大型音楽番組にも多数出演し、注目を集めた。ただ、ミセスの周囲では、たびたび問題が起きていた。

「2025年7月にミセスがディズニーのキャンペーンとコラボし、ディズニーランドのイベントにサプライズ出演しました。ただ、SNSでミセスファンと思われる人物が、スマホで撮影する際『ミッキー邪魔』とつぶやく動画が拡散され、一部のミセスファンの言動が批判されました。

また、同月の横浜・山下ふ頭でおこなわれた野外ライブでは、チケットを入手できなかったファンが “音漏れ” 目当てで参戦。会場周辺に集まり、路上駐車やゴミの放置などが問題視されました。

今回のスイートルーム騒動しかり、ミセス本人とは別に、観客のマナーが物議を醸し、謝罪や注意喚起する事態になることもあるため、“巻き添え” のような印象を抱く人もいるようです」（同前）

スタジアムツアー早々、思わぬ災難に見舞われることになってしまった。