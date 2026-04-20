元モー娘。メンバー、肌見せコーデでミセスライブ参戦「素肌が眩しい」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元モーニング娘。で女優の久住小春が4月20日、自身のInstagramを更新。オフショルダートップス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「大胆な肌見せにびっくり」ミセスライブ参戦コーデ
久住は「今週はLiveに沢山行けて満たされました」と充実した日々を報告し、写真を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つ、ボリュームのあるグレーのオフショルダートップス姿を披露した。
MUFGスタジアム（国立競技場）で行われた3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』については「生ライラック最高すぎた」「演出が素晴らしすぎた、、、」と、感激のコメント。さらに、東京ドームで開催されたBTS（ビーティーエス）の『BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN』にも初めて参戦したことを明かし、「ダンス痺れた」と興奮をつづっている。
この投稿に、ファンからは「肩のラインが綺麗」「素肌が眩しい」「セクシーで美しい」「笑顔が輝いてる」「推し活を楽しんでる姿に親近感が湧きます」「センス抜群」「大胆な肌見せにびっくりした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元モー娘。「大胆な肌見せにびっくり」ミセスライブ参戦コーデ
◆久住小春、美肩際立つオフショル姿でライブ満喫
久住は「今週はLiveに沢山行けて満たされました」と充実した日々を報告し、写真を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つ、ボリュームのあるグレーのオフショルダートップス姿を披露した。
◆久住小春の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肩のラインが綺麗」「素肌が眩しい」「セクシーで美しい」「笑顔が輝いてる」「推し活を楽しんでる姿に親近感が湧きます」「センス抜群」「大胆な肌見せにびっくりした」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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