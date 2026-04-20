Windows 11は5月のアップデートでエクスプローラーの高速化やタスクバーの安定性向上などを含む大規模な信頼性アップデートを受ける予定

Windows 11は5月のアップデートでエクスプローラーの高速化やタスクバーの安定性向上などを含む大規模な信頼性アップデートを受ける予定