サンワサプライは、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくいモバイルバッテリーポーチ「IN−FP1BK（Sサイズ）」「IN−FP2BK（Mサイズ）」の2サイズを5月上旬に発売する予定。

ケースの内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を採用している。モバイルバッテリーがバッグの中で発火しても、周囲への影響を少なくできます。自宅で夜間・不在時の保管にもおすすめだという。

「難燃モバイルバッテリーポーチ」では、シリコンコーティンググラスファイバー、アルミコーティンググラスファイバー、難燃ファスナーを採用しており、ケース全体が難燃性の高い構造になっている。発火時の火の拡大を抑え、周囲への延焼リスクを低減する。なお、同製品は難燃素材を使用しているが、不燃製品ではない。同製品はモバイルバッテリーの発火や爆発そのものを防ぐものではない。

2サイズ用意しているので、手持ちのバッテリーに合わせて選べる。IN−FP1BKはH190×D10×W135mm。5000〜10000mAhのモバイルバッテリーの収納に最適なサイズになっている。IN−FP2BKはH270×D10×W150mm。10000〜20000mAhのモバイルバッテリーまたは小型の2個収納に最適なサイズになっている。

［恋売り価格］

IN−FP1BK（S／H190×D10×W135mm）：2640円

IN−FP2BK（M／H270×D10×W150mm）：3080円

（すべて税込）

［発売日］5月上旬

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp