キッコーマン食品は、4月20日に、昨年好評を得た「デルモンテ 塩トマト」800mlを、今年も全国で発売する。8月末（予定）までの限定販売となる。

「塩トマト」は、すっきりとした味わいで、夏でもごくごく飲めるトマトジュース。100ml中に、全国清涼飲料連合会の「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲のナトリウム、約42〜70mg（食塩相当量約0.10〜0.18g／100ml当り）を含んでいる。朝食や喉が渇いた時の水分補給などにおすすめだという。

夏場は、熱中症を防ぐために、水分だけではなく適度な塩分も合わせて摂取することが望ましいとされている。「夏」の期間は長くなっており（最初の真夏日から最後の真夏日までの期間を「夏」と定義した場合、2016〜2025年の平均日数は、2006〜2015年の平均日数と比べて約28日間長い（観測地点：東京）出典：気象庁データからキッコーマンで算出）、今年も全国的に平年に比べて高い気温が見込まれている（出典：日本気象協会 全般暖候期予報（2月24日発表））。また、夏場に熱中症で救急搬送された人は、昨年は10万人を超え、調査開始以降で、最も多い搬送人員となった（出典：総務庁消防局資料からキッコーマンで算出）。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月20日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp