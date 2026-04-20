今週開幕の「シェブロン選手権」出場132枠が確定 日本勢は15人がエントリー、渋野日向子ら“圏外”
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞今大会の成績を受け、今週23日から行われる今季メジャー初戦「シェブロン選手権」（メモリアル・パークGC/テキサス州）の出場権獲得者が確定した。日本勢は15人がエントリーしている。
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前年覇者の西郷真央は『歴代優勝者』のカテゴリーで出場する。また、笹生優花、古江彩佳、山下美夢有はそれぞれ「全米女子オープン」、「アムンディ・エビアン選手権」、「AIG女子オープン」を制した『メジャー優勝者』として、すでに出場権が約束されていた。この他、『米ツアー優勝者』として竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、畑岡奈紗がプレー。『昨季のポイントランク80位まで』で、勝みなみ、馬場咲希、吉田優利のエントリーも確定していた。日本ツアーからも佐久間朱莉、神谷そらが『昨季メルセデス・ランキング2位まで』の資格で出場が決まっている。出場132人の枠には、上記のように事前に権利が確定するカテゴリーがあるが、ここで出場権を得られなかった選手は『今季ポイントランキング上位者』に入る必要があった。空いている枠を、それらの選手が埋めていくのだが、先週の大会の結果、ポイントランク48位につける原英莉花、そして同93位の西村優菜の2人が滑り込んだ。米ツアーを主戦場にする選手では、ポイントランク125位の櫻井心那、同127位の渋野日向子には出場権がおりてこず。現地19日時点で櫻井はリザーブ17番手、渋野は同21番手という位置付けになっている。【シェブロン選手権の出場資格】・歴代優勝者西郷真央・過去5年間のメジャー覇者笹生優花、古江彩佳、山下美夢有・米ツアー優勝者竹田麗央、岩井千怜、岩井明愛、畑岡奈紗・昨シーズンのポイントランキング80位まで勝みなみ、馬場咲希、吉田優利・2025年シーズンのメルセデス・ランキング2位まで佐久間朱莉、神谷そら・今季ポイントランキング上位者原英莉花、西村優菜
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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