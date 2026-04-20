スターバックス「チラックス ソーダ」2種が4月24日登場 ストロベリーは果肉アップ・気分に合わせた3つのカスタマイズを提案
【モデルプレス＝2026/04/20】スターバックス コーヒー ジャパンは4月24日より、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」2種を販売する。
【写真】スタバが提案するチラックス ソーダのおすすめカスタム
スターバックスの新たな人気ビバレッジとなった、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」。2026年は「チラックス ソーダ ストロベリー」が、ストロベリー果肉を2025年より増量し、果実感をさらに高めて登場する。
また、爽やかな香りと柑橘の果皮・果汁のコンビネーションが楽しめる「チラックス ソーダ ゆずシトラス」も同時に再登場。気分転換のひとときを、軽やかに彩る。さらに2026年は、より自由に自分らしく楽しめる“チラックス ソーダ”ならではのおすすめカスタマイズも提案する。
チラックス（Chill＆Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる一杯として2026年注目を集めた。特に、“香るソーダ”のために特別に開発したグリーンシトラスのシロップは、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらすのが特長。レモン、ライム、グレープフルーツといったシトラスに、梨やハーブなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドすることで、飲むたびに爽やかな香りが鼻へ抜け、心地よい余韻が続くような仕立てとなっている。
「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かなビバレッジ。グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立て。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化した。爽快なソーダと果肉の贅沢感のコントラストが心地よいリフレッシュできるビバレッジとなっている。
「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた、香り豊かな一杯。贅沢感を感じるシトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てる。ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれるビバレッジとなっている。
また、2026年の「チラックス ソーダ」では、より自分らしく、その日の気分に合わせて楽しめるよう、気持ちの状態に寄り添う3つのカスタマイズを提案。気分を切り替えたい時、ふっと力を抜きたい時、少し気分を上げたい時など、スターバックスならではのカスタマイズで“今の気分にちょうどいい一杯”を選ぶことができる。
まず、仕事の合間やリフレッシュしたい時に寄り添うREFRESHには、ソーダの爽快さを引き立てるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを加えることで、爽やかさの中にスパイスのアクセントが加わり、気分をすっきり切り替えたい瞬間にぴったりの仕立てに。まるで、スパイス香るクラフトコーラのような味わいが楽しめる。
やさしく気分をゆるめたいRELAXには、まろやかさを感じられるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ストロベリー」はブラックティーへの変更とホワイトモカシロップ追加との相性が良く、ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、ゆったりとしたカフェ時間に心地よく寄り添う穏やかな味わいが楽しめる。フルーツ果肉入りのミルクティーのような一杯に仕立てられる。
そして、ワクワクしたい日や誰かと過ごす時間に寄り添うMOOD UPには、少し冒険心のあるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソを加えることで、柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なり、意外性のある組み合わせがまるでエスプレッソソーダのような一杯に仕上がる。（modelpress編集部）
※ゆず果肉・果汁5%未満
【販売価格】
Tallサイズ（持ち帰りの場合）\579（店内利用の場合）\590
Grandeサイズ（持ち帰りの場合）\624（店内利用の場合）\635
Venti（R）サイズ（持ち帰りの場合）\668（店内利用の場合）\680
※ソーダをティー（ブラック／パッション）に変更が可能。
販売期間：2026年4月24日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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【写真】スタバが提案するチラックス ソーダのおすすめカスタム
◆すっきりと香るソーダ「チラックス ソーダ」が登場
スターバックスの新たな人気ビバレッジとなった、フルーツとソーダのすっきり感が楽しめる香るソーダ「チラックス ソーダ」。2026年は「チラックス ソーダ ストロベリー」が、ストロベリー果肉を2025年より増量し、果実感をさらに高めて登場する。
チラックス（Chill＆Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる一杯として2026年注目を集めた。特に、“香るソーダ”のために特別に開発したグリーンシトラスのシロップは、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらすのが特長。レモン、ライム、グレープフルーツといったシトラスに、梨やハーブなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドすることで、飲むたびに爽やかな香りが鼻へ抜け、心地よい余韻が続くような仕立てとなっている。
「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かなビバレッジ。グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立て。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化した。爽快なソーダと果肉の贅沢感のコントラストが心地よいリフレッシュできるビバレッジとなっている。
「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた、香り豊かな一杯。贅沢感を感じるシトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てる。ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれるビバレッジとなっている。
◆カスタマイズ“今の気分にちょうどいい一杯”をセレクト
また、2026年の「チラックス ソーダ」では、より自分らしく、その日の気分に合わせて楽しめるよう、気持ちの状態に寄り添う3つのカスタマイズを提案。気分を切り替えたい時、ふっと力を抜きたい時、少し気分を上げたい時など、スターバックスならではのカスタマイズで“今の気分にちょうどいい一杯”を選ぶことができる。
まず、仕事の合間やリフレッシュしたい時に寄り添うREFRESHには、ソーダの爽快さを引き立てるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にチャイシロップを加えることで、爽やかさの中にスパイスのアクセントが加わり、気分をすっきり切り替えたい瞬間にぴったりの仕立てに。まるで、スパイス香るクラフトコーラのような味わいが楽しめる。
やさしく気分をゆるめたいRELAXには、まろやかさを感じられるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ストロベリー」はブラックティーへの変更とホワイトモカシロップ追加との相性が良く、ティーの華やかさとホワイトモカシロップのコクが重なり、ゆったりとしたカフェ時間に心地よく寄り添う穏やかな味わいが楽しめる。フルーツ果肉入りのミルクティーのような一杯に仕立てられる。
そして、ワクワクしたい日や誰かと過ごす時間に寄り添うMOOD UPには、少し冒険心のあるカスタマイズがおすすめ。「チラックス ソーダ ゆずシトラス」にエスプレッソを加えることで、柑橘の爽快感にエスプレッソの深みが重なり、意外性のある組み合わせがまるでエスプレッソソーダのような一杯に仕上がる。（modelpress編集部）
◆チラックス ソーダ ストロベリー＆チラックス ソーダ ゆずシトラス
※ゆず果肉・果汁5%未満
【販売価格】
Tallサイズ（持ち帰りの場合）\579（店内利用の場合）\590
Grandeサイズ（持ち帰りの場合）\624（店内利用の場合）\635
Venti（R）サイズ（持ち帰りの場合）\668（店内利用の場合）\680
※ソーダをティー（ブラック／パッション）に変更が可能。
販売期間：2026年4月24日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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