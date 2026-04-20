亀梨和也、1stアルバムリリース決定 全国7都市巡るツアーも開催【日程・詳細】
【モデルプレス＝2026/04/20】亀梨和也が7月8日、1stアルバム『WAVE』をリリースすることが決定。同作を引っ提げた全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』が7月16日より全国7都市で開催されることも発表された。
【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情
4月15日に自身の主演のドラマ『ストーブリーグ』主題歌「Diamond」をデジタルリリースした亀梨が、7月8日に1stアルバム『WAVE』のリリースする。1stアルバムとなる今作は、「Diamond」、GRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を収録。アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の”波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの"WAVE”を表現しており、亀梨自身が心揺れた楽曲を中心に全新曲・全12曲を収録したオリジナルフルアルバムとなっている。
また、CDは初回限定盤、通常盤、ファンクラブ盤の全3形態での発売となり、初回限定盤には、「WAVE」MUSIC VIDEO、メイキングなどを収録、通常盤にはボーナストラック1曲を追加した全13曲を収録。ファンクラブ盤には、2025年開催されたファンミーティング『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』を収録する。さらに、1stアルバム『WAVE』を引っ提げた全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』が7月16日より全国7都市で開催される。（modelpress編集部）
【発売日】2026年7月8日（水）
【収録内容】
・初回限定盤（CD+Blu-ray）
・初回限定盤（CD+DVD）
CD：全12曲収録
Blu-ray / DVD共通：「WAVE」MUSIC VIDEO、メイキング他
・通常盤（CD Only）
CD：全13曲収録（Bonus track1曲含む）
・亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定盤（CD+Blu-ray）
・亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定盤（CD+2DVD）
CD：全12曲収録
Blu-ray /2DVD共通：『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』
※亀梨和也ファンクラブ盤は亀梨和也オフィシャルショップ予約限定商品。
【収録曲】
「Diamond」ドラマ『ストーブリーグ』主題歌
「'O sole mio」日本テレビ系プロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2026」イメージソング／日本テレビ系『Going! Sports＆News』テーマソング
「WAVE」
他
2026年7月16日（木） 大阪・フェスティバルホール
2026年8月4日（火） 名古屋・愛知芸術劇場 大ホール
2026年8月5日（水） 名古屋・愛知芸術劇場 大ホール
2026年8月12日（水） 広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
2026年8月13日（木） 広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
2026年8月25日（火） 仙台・東京エレクトロンホール宮城（宮城県民ホール）
2026年8月28日（金） 札幌・カナモトホール（札幌市民ホール）
2026年9月8日（火） 福岡・福岡サンパレス
2026年9月9日（水） 福岡・福岡サンパレス
2026年9月18日（金） 東京・東京ガーデンシアター
2026年9月19日（土） 東京・東京ガーデンシアター
【亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員先行抽選受付】
受付期間：2026年4月17日（金）18：00〜4月23日（木）23：59まで
【Not Sponsored 記事】
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◆亀梨和也、1stアルバムリリース決定
4月15日に自身の主演のドラマ『ストーブリーグ』主題歌「Diamond」をデジタルリリースした亀梨が、7月8日に1stアルバム『WAVE』のリリースする。1stアルバムとなる今作は、「Diamond」、GRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を収録。アルバムタイトルの『WAVE』は、心や感情の”波”、アルバム楽曲の幅やグラデーションの"WAVE”を表現しており、亀梨自身が心揺れた楽曲を中心に全新曲・全12曲を収録したオリジナルフルアルバムとなっている。
◆1stアルバム「WAVE」商品概要
【発売日】2026年7月8日（水）
【収録内容】
・初回限定盤（CD+Blu-ray）
・初回限定盤（CD+DVD）
CD：全12曲収録
Blu-ray / DVD共通：「WAVE」MUSIC VIDEO、メイキング他
・通常盤（CD Only）
CD：全13曲収録（Bonus track1曲含む）
・亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定盤（CD+Blu-ray）
・亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員限定盤（CD+2DVD）
CD：全12曲収録
Blu-ray /2DVD共通：『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』
※亀梨和也ファンクラブ盤は亀梨和也オフィシャルショップ予約限定商品。
【収録曲】
「Diamond」ドラマ『ストーブリーグ』主題歌
「'O sole mio」日本テレビ系プロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL 2026」イメージソング／日本テレビ系『Going! Sports＆News』テーマソング
「WAVE」
他
◆「KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-」日程
2026年7月16日（木） 大阪・フェスティバルホール
2026年8月4日（火） 名古屋・愛知芸術劇場 大ホール
2026年8月5日（水） 名古屋・愛知芸術劇場 大ホール
2026年8月12日（水） 広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
2026年8月13日（木） 広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）
2026年8月25日（火） 仙台・東京エレクトロンホール宮城（宮城県民ホール）
2026年8月28日（金） 札幌・カナモトホール（札幌市民ホール）
2026年9月8日（火） 福岡・福岡サンパレス
2026年9月9日（水） 福岡・福岡サンパレス
2026年9月18日（金） 東京・東京ガーデンシアター
2026年9月19日（土） 東京・東京ガーデンシアター
【亀梨和也オフィシャルファンクラブ会員先行抽選受付】
受付期間：2026年4月17日（金）18：00〜4月23日（木）23：59まで
【Not Sponsored 記事】