”北村匠海似”と話題のモデル・かずま（和真）と期待の新人女優・ここね（心響）が、喫茶店で１つのメロンソーダを至近距離で飲み、甘い空気感を漂わせた。

【映像】”北村匠海似”モデル、新人女優とデートの様子

4月20日、『ラブタイムトラベル Season3』の#1が放送された。本番組は、「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか?」を検証する恋愛番組。大正時代＆80年代にタイムトラベル、時代のファッションと音楽と共に男女5人の時代を超えたデートが恋を育む。スタジオMCは、横澤夏子、ROIROMの本多大夢と浜川路己が務める。

大正時代のファッションに身を包んだ出演者たち。一足先に別のメンバーがデートへ向かってしまい、一人テラスで待っていたここね（21）の元へ、かずま（24）が走り寄ると、ここねは「うわ、来てくれた。感動」と満面の笑みで迎えた。苦労して出会えた喜びを分かち合う中、かずまは「本当になんか今…めちゃくちゃ輝いて見える」とストレートにアプローチすると、ここねも「会えなかった時間の感動がすごい」とニッコリ。

その後、2人はレトロな喫茶店へと足を運び、置かれていたおみくじで「メロンソーダを２人で飲む」というミッションを引くこととなった。顔を近づけ、1つのメロンソーダを一緒に楽しむと、「幸せ」「ニコニコしちゃう」と2人の間には終始温かい時間が流れていた。

デート終わりのインタビューでかずまは「会った瞬間からずっとニコニコしてくれている。笑顔素敵な子が好き」と、ここねに対して好印象だったことを明かした。