「ただの鏡じゃないの？」110円でスマホも立てられる“一石二鳥ミラー”が、ダイソーの隠れ名品だった
便利なアイデアグッズが数多く揃う100円ショップ。筆者が先日見つけたのは、コンパクトサイズのミラーに、あると嬉しい機能をプラスした2WAYアイテム。
普段持ち歩くミラーが、いざという時には「スマホスタンド」にもなるというお得感に惹かれ、思わず衝動買いしてしまいました。
◆ミラーがスマホスタンドに早変わり！ 2つの機能を併せ持つ
DAISO（ダイソー）で購入したのは、約5.8×6cmと持ち運びやすいコンパクトサイズのミラー。薄くてかさばらず、ポーチや小さめバッグにも収納しやすいサイズ感です。
カラーはピンクとブラックがありました。
ミラーは引き出して使うスライド式。拡大鏡ではなく普通のミラーで、歪みなどもありません。
鏡の裏面を見てみると、何やら不思議な形のパーツがついています。折り畳まれた部分を立たせると……
なんと、スマホスタンドになるんです！
そう、このアイテムは鏡とスマホスタンドが一体となった「スマホスタンド付ミラー」（税込110円）。機能がプラスされているからといってアイテムのサイズが大きくなってしまうことはなく、一般的な持ち歩き用のコンパクトミラーと変わらない大きさなのが嬉しいポイントです。
◆安定感バッチリ！ ただ1つ問題点も……
2種類のスタンドが付いていて、使用状況によって角度を選ぶことができます。デスクなど置きたい場所への接地面が広い作りなので安定感も抜群。ぐらついたり倒れてしまう心配もありません。
縦置きでも安定感あり。
スマホを挟み込む2種類の溝はサイズが決まっていて、筆者が使用しているケースだと厚みの問題で奥までしっかりと挟み込むことができませんでした。ですが固定はされていてスタンドとしての機能は果たしてくれているので気にせず使用しています。ケースのフチ部分が分厚いデザインのものなどは完全に使用できない場合もあり、注意が必要です。
◆2人以上での動画鑑賞や、車内でも大活躍！
スマホを立てかけられる場所を探していることが多い娘。我が家にも持ち運びできる大きさのスマホスタンドはいくつかあるのですが、優先順位が低く、外出の際にはつい持って行くのを忘れてしまうのだとか。
スマホスタンドは忘れても鏡は確実に持ち歩いている中3女子なので、一体型となった「スマホスタンド付ミラー」はまさにぴったり。鏡だけ持ち歩いているつもりが、いざという時にはスマホを立てることもできるという一石二鳥のアイテムに感激していました。
人は誰でも“マルチウェイ”や“一石二鳥”という言葉に弱いはず。荷物を増やすことなく複数の役割を果たしてくれるダイソーの隠れ名品、みなさんも是非手に取ってみてくださいね！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
普段持ち歩くミラーが、いざという時には「スマホスタンド」にもなるというお得感に惹かれ、思わず衝動買いしてしまいました。
◆ミラーがスマホスタンドに早変わり！ 2つの機能を併せ持つ
DAISO（ダイソー）で購入したのは、約5.8×6cmと持ち運びやすいコンパクトサイズのミラー。薄くてかさばらず、ポーチや小さめバッグにも収納しやすいサイズ感です。
ミラーは引き出して使うスライド式。拡大鏡ではなく普通のミラーで、歪みなどもありません。
鏡の裏面を見てみると、何やら不思議な形のパーツがついています。折り畳まれた部分を立たせると……
なんと、スマホスタンドになるんです！
そう、このアイテムは鏡とスマホスタンドが一体となった「スマホスタンド付ミラー」（税込110円）。機能がプラスされているからといってアイテムのサイズが大きくなってしまうことはなく、一般的な持ち歩き用のコンパクトミラーと変わらない大きさなのが嬉しいポイントです。
◆安定感バッチリ！ ただ1つ問題点も……
2種類のスタンドが付いていて、使用状況によって角度を選ぶことができます。デスクなど置きたい場所への接地面が広い作りなので安定感も抜群。ぐらついたり倒れてしまう心配もありません。
縦置きでも安定感あり。
スマホを挟み込む2種類の溝はサイズが決まっていて、筆者が使用しているケースだと厚みの問題で奥までしっかりと挟み込むことができませんでした。ですが固定はされていてスタンドとしての機能は果たしてくれているので気にせず使用しています。ケースのフチ部分が分厚いデザインのものなどは完全に使用できない場合もあり、注意が必要です。
◆2人以上での動画鑑賞や、車内でも大活躍！
スマホを立てかけられる場所を探していることが多い娘。我が家にも持ち運びできる大きさのスマホスタンドはいくつかあるのですが、優先順位が低く、外出の際にはつい持って行くのを忘れてしまうのだとか。
スマホスタンドは忘れても鏡は確実に持ち歩いている中3女子なので、一体型となった「スマホスタンド付ミラー」はまさにぴったり。鏡だけ持ち歩いているつもりが、いざという時にはスマホを立てることもできるという一石二鳥のアイテムに感激していました。
人は誰でも“マルチウェイ”や“一石二鳥”という言葉に弱いはず。荷物を増やすことなく複数の役割を果たしてくれるダイソーの隠れ名品、みなさんも是非手に取ってみてくださいね！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。