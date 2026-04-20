日産新型「エルグランド」にSNSで反響

日産は、2025年10月29日に開催された「Japan Mobility Show 2025」において、2026年夏に発売を予定している新型「エルグランド」を先行公開しています。

SNSでは、その斬新なデザインや最新パワートレインの採用について、非常に多くの意見が飛び交っています。

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エルグランドは、ゆとりのある広い室内空間と高級な内装を両立させた「プレミアムミニバン」のパイオニアとして、1997年に初代モデルが登場しました。

それまでにはなかった、迫力あるスタイリングとパワフルなエンジンを搭載する高級ミニバンという新たな市場を開拓したモデルです。

2002年に登場した2代目では、より精悍な走りを追求したことで「キング・オブ・ミニバン」として高い人気を獲得。現行モデルとなる3代目は2010年8月に発売されました。

3代目では、従来のFR（後輪駆動）からFF（前輪駆動）レイアウトへ変更されたことで低床化が果たされています。その後は、一部改良やマイナーチェンジを継続的に行いながら、長きにわたり日産のフラッグシップミニバンとしてラインナップを支えてきました。

今回公開された4代目の新型モデルは、16年ぶりのフルモデルチェンジとなります。デザインコンセプトには「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」が掲げられ、非日常の旅へ出かける高揚感を表現。

3代目からボディサイズを拡大し、リニアモーターカーのようなスムーズで静かな姿をイメージした”威風堂々”とした佇まいに仕上げられました。

エクステリアには、日産のデザインランゲージである「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」が具現化されています。

フロントグリルには日本の伝統工芸「組子」をモチーフとした意匠が取り入れられたほか、日本庭園の”間”と”整”の考え方を取り入れたサイドパネルが、圧倒的な存在感を放ちます。

また、ホイールは軽量化を追求しつつ、フィニッシャーによって車両全体との統一感がある緻密なデザインが実現されました。

インテリアは特別なプライベートラウンジのような空間を目指して開発されました。運転席はアイポイントを高めることで広い視界を確保。

国内モデルとしては初採用となる14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイが設置され、上質かつ先進的な空間が演出されています。

さらに、最大64色の設定が可能な間接照明や、3Dサラウンド再生が楽しめる「BOSE 22スピーカープレミアムサウンドシステム」が搭載されました。

走行性能面では、新たに第3世代「e-POWER」が採用されていて、効率を高めた発電特化型エンジン（ZR15DDTe）と主要部品を一体化した「5-in-1 e-POWERパワートレインユニット」にて構成されています。

このユニットはコンパクトかつ高剛性を高めており、静粛性と燃費性能が大幅に向上しました。駆動方式には、進化した電動駆動4輪制御技術『e-4ORCE』が設定されるほか、第3世代e-POWERによる上質な走りを実現しています。

加えて、走行シーンに応じて減衰力を可変する「インテリジェントダイナミックサスペンション」も搭載されました。

先進運転支援システムについては、高速道路での運転を支援する「プロパイロット2.0」を搭載。「プロパイロット」において、新たに時速50km以下の渋滞時におけるハンズオフ走行が可能となったほか、ウインカー操作による車線変更支援機能も追加されています。

この先行公開を受け、SNSでは多くのユーザーが反応しました。

デザインや装備については「新型エルグランドかっこいいな」「組子グリルか！個性的で良いね！」「インテリアの質感も良いし、期待しかない」と肯定的な声が多く寄せられました。なかには「実車を見て印象がガラリと変わった。私は買います」「グリルのブツブツ光らすオプションもオモロい」といった声もあり、購入を前向きに検討するユーザーも見受けられます。

また、ライバル車と比較する層からは「アルファード、ヴェルファイアの購入を考えてる人は新型エルグランドを絶対に見た方がいい」といったコメントもなされるなど、ラージミニバン市場への注目度が改めて浮き彫りとなりました。

一方で、懸念の声も上がっています。デザインやサイズ感に対しては「フロントのブツブツに違和感がある」「んーデザイン攻めすぎててちょっとな、、、」「デカすぎて取り回し悪そうじゃない？」といった声が上がっています。

さらに、価格面を気にするユーザーからは「アルファード並みだと正直手が出ないかも」といった現実的な不安も聞かれ、期待と慎重な見方が入り混じる形となっています。

新型エルグランドの価格については現在まだ明らかになっていませんが、王者の帰還にふさわしい進化を遂げた同車が、来夏の発売に向けてどのような旋風を巻き起こすのか、今後の動向に期待が高まります。