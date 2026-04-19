俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第15話は「姉川大合戦」。金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、浅井・朝倉に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、2人は内心、信長の失脚を願い、動きが鈍い。一方、木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための時を稼ぎたいが、市の想いは浅井長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。その中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える…という展開。

岐阜城、評定。明智光秀（要潤）が信長の家臣に加わった。信長は、市の身を案じて和睦の道を探る小一郎を投げ飛ばした。

柴田勝家（山口馬木也）によれば、長政は市と離縁し、織田に返そうとしたが、市が拒んだ。場面は小谷城へ。

長政「まことにそれでよいのか」

市「あなた様こそ、わたくしがここにいてもよろしいのですか」

長政「正直分からん。そなたにとって、何が一番よい道なのか」

市「わたくしではなく、殿にとって一番いい道をお選びください」

長政「わしは…わしは、そなたに側にいてもらいたい。このまま、ずっと」

市「打ち明けねばならぬことがございます。わたくしは兄に…」

長政「言うな。他の者に知れたら、そなたの命はない」

捕らえられた織田の間者は「信長様は、裏切り者を決して許さぬ。たとえ、お身内とて同じこと。織田への忠義を忘れて、身も心も浅井に絡め取られた哀れな女子（おなご）よ」。長政は、歩み出る市の手を握って制し「あの者はそなたを守ろうとしておるのじゃ。無駄にしてはならぬ」と囁き。遠藤直経（伊礼彼方）が間者を斬る。長政は「もう後戻りはできん。できんのじゃ」と覚悟を決めた。

信長は「市が浅井を選んだのじゃ。であればわしも、もう容赦はせぬ」「世に知らしめるのじゃ。我らを裏切った者の末路は、地獄であると」。場が凍る中、眠りから覚めた藤吉郎が現れ、小谷攻めを志願した。

越前国主・朝倉義景（鶴見辰吾）は朝倉景健（重岡漠）を援軍に出したものの、自らは出陣せず。徳川家康（松下洸平）の“奇襲”により、形勢は一気に逆転。織田軍の勝どきが響き渡った。

SNS上には「真の愛がここに」「長政様とお市様の幸せほのぼのスピンオフを」「長政を追わないあたり、信長はまだ未練を持っているのかな」「深追いしなかった信長。長政への情がまだ微かに残っているのかもしれない」「景鏡（池内万作）にしろ景健にしろ、朝倉の家来衆がどうも胡散臭い」などの声。反響を呼んだ。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」が放送される。