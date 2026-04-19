4月19日未明、奈良市内のホテルで20代の知人男性にわいせつな行為をしたとして、奈良県の県立高校教諭の38歳の男が逮捕されました。

不同意性交の疑いで逮捕されたのは、奈良県橿原市に住む県立御所実業高校の教諭・堀田亮介容疑者（38）です。

警察によりますと、堀田容疑者は、午前1時過ぎから午前2時過ぎごろまでの間、奈良市内のホテルで酒に酔った状態で寝ていた20代の知人男性の下半身を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。

19日午前2時ごろ、男性がホテルの従業員に対して「下半身を触られた」と助けを求めて、従業員が警察に通報したことで事件が発覚しました。

当時、男性は酒に酔っていて、介抱されながらホテルへ入り、男性が寝ていたところ、堀田容疑者が犯行に及んだということです。

堀田容疑者は警察の取り調べに対し、「全て私がしたことに間違いありません」と容疑を認めたうえで、「相手が酔っていたので覚えていないだろうと思って行為に及んだ」と話しているということです。

警察は、当時の状況について詳しく調べています。