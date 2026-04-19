ロックバンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの公式サイトが１９日に更新され、この日都立明治公園で行っているライブイベント「イ/ミュータブルハント」にファンが殺到し、体調不良者が発生したと報告した。先着順で整理券を配布していたが、「整列を一時中断させていただきました」と発表。抽選方式での受付に変更したと伝え、混乱を謝罪した。

１８日と同日に東京ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でコンサートを行うミセスは、近隣の都立明治公園で、ファンクラブ会員限定のイベントを実施している。ライブにまつわるクイズをクリアして、スペシャルなアイテムがもらえるという企画。公式サイトによると「イ／ミュータブルハントの森でクイズに正解するともらえるシールをすべて集めて“イ／ミュータブルハンター”の証をゲット！」というものだ。整理券制で、当日に先着順で配布していた。

公式サイトではこの日、「≪ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜≫Ｒｉｎｇｏ Ｊａｍ限定施策『イ／ミュータブルハント』に関するお詫びとご案内」と題して報告。「本日の≪ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜≫Ｒｉｎｇｏ Ｊａｍ限定施策『イ／ミュータブルハント』における整理券配布につきまして、想定を大きく上回るお客様にご来場いただきました結果、混雑起因による体調不良の方を発生させてしまったため、整列を一時中断させていただきました」と伝えた。

そして「ご参加を楽しみにお待ちいただいていた皆さまに、多大なるご不便とご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後につきまして、安全面および混雑緩和の観点から、抽選方式での受付に変更させていただきました」とし、参加申込フォームを案内した。