電気料金の明細にある「燃料費調整額」とは何？ 基本料金以外に”上乗せ”されるお金を解説

燃料費調整額とは何か

燃料費調整額とは、発電に必要な燃料の価格変動を電気料金に反映させる仕組みです。電力会社は主にLNG（液化天然ガス）や石炭、石油などを使って発電していますが、これらの燃料価格は世界情勢や為替の影響を受けて変動します。

この価格変動をそのまま電力会社が負担すると経営が不安定になるため、一定のルールに基づいて利用者の電気料金に反映させる仕組みが「燃料費調整制度」です。



なぜ基本料金とは別に上乗せされるのか

電気料金の基本料金や従量料金は、ある程度固定された価格として設定されています。

しかし、燃料費は日々変動するため、その都度料金に反映する必要があります。そこで、基本料金とは別に「調整額」として加算または減算される形が採用されています。燃料価格が上がればプラス、下がればマイナスになるのが特徴です。



燃料費が高騰するとどうなる？

近年、世界的なエネルギー価格の上昇により、この燃料費調整額が大きく増加しています。その結果、電気の使用量が同じでも、請求額が大きく上がるケースが増えています。

特にLNG価格の高騰や円安の影響は大きく、日本はエネルギー資源の多くを輸入に頼っているため、その影響を直接受けやすい構造になっています。



上限がある場合とない場合がある

従来の電気料金プランでは、燃料費調整額に上限が設定されていることが一般的でした。これは急激な値上がりから利用者を守るための仕組みです。

しかし、近年登場している一部の新電力プランでは、この上限が撤廃されている場合があります。そのため、燃料価格が大きく上昇した際には、想定以上に電気代が高くなることもあるため注意が必要です。



明細で確認するポイント

電気料金の明細を見る際には、「燃料費調整単価」と「使用量（kWh）」を掛け合わせた金額がどれくらいになっているかを確認するとよいでしょう。

この単価は毎月見直されるため、前月や前年同月と比較することで、電気代が上がった理由を把握しやすくなります。思った以上にこの項目が影響しているケースも多いです。



再エネ賦課金との違い

燃料費調整額とよく混同されるものに「再生可能エネルギー発電促進賦課金」がありますが、これは別の仕組みです。再エネ賦課金は再生可能エネルギーの普及を支えるための費用で、全国一律の単価が設定されています。

一方、燃料費調整額は燃料価格に応じて変動するため、毎月金額が変わる点が大きな違いです。



対策はできるのか

燃料費調整額そのものを個人でコントロールすることはできませんが、電気使用量を減らすことで総額を抑えることは可能です。また、燃料費調整額に上限があるプランに見直すという選択肢もあります。

さらに、電力会社や料金プランを比較し、自分の生活スタイルに合ったものを選ぶことも重要です。特に市場連動型プランを利用している場合は、リスクを理解したうえで契約する必要があります。

まとめ

燃料費調整額は、発電に必要な燃料価格の変動を電気料金に反映する仕組みであり、基本料金とは別に毎月加減される重要な項目です。近年は燃料価格の高騰により、この部分が電気代上昇の大きな要因となっています。明細をしっかり確認し、仕組みを理解することで、納得感のある電気代の管理につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー