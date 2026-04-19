本日4月19日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに志尊淳、長濱ねるが登場！

日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分放送）で主人公・韓国財閥の御曹司役を演じている志尊は、同い年で大親友の京本大我と同作で念願のドラマ初共演。「大我って、現場でマイペースなのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて…」と、メンバーも知らない京本の意外な行動を暴露し、スタジオは大盛り上がり。一方、同作で謎の令嬢役を演じる長濱は「GOスト」初参戦。今夜は食べたりボケたり大騒ぎ!? 人気俳優のリミッターが外れまくる、抱腹絶倒の1時間！

◆志尊淳の本気考察に親友・京本大我も感激「マジだね、淳」

最初のゲームは、ラーメンと考察を掛け合わせた知的系考察企画「ラーメン or NOTラーメン」。考察力と観察力を試すクイズを出題。「ラーメン」か、ラーメンではない「NOTラーメン」かの2択で解答するだけ。全員で1つの答えを導き出し、正解できればご褒美グルメの絶品塩ラーメンをゲット。進行役は森田哲矢（さらば青春の光）が務める。

1問目は、成功したら世界初!? 日本一の山びこスポットで「ラーメンをすする音だけで山びこは返ってくるか？」を大実験。35人で一斉にラーメンをすすり、山びこが返ってくれば「ラーメン」、返ってこなければ「NOTラーメン」。音を真っすぐ飛ばすためにメガホンを使用しての挑戦となる。

この前代未聞のムダ実験を、是が非でもご褒美ラーメンを食べたい志尊が超真剣考察。「すするタイミングが一緒かどうかが大事。音を塊でぶつけるか、分けてぶつけるかによって違う」と前のめりで熱弁する志尊に、親友・京本も「マジだね、淳」と感激。長濱も「ラーメンすする音ってそんなに大きいのかな？」と考察に没入し、スタジオは大激論に！

さらに考察の参考に、スタジオにラーメンとメガホンを用意。みんなでラーメンをすすりどのくらいの音が出るか試してみるが、志尊の失態にスタジオは大笑い！そして熟考の末、一同は成功を願って答えを「ラーメン」と予想するが…。果たして山びこは返ってくるか!?

2問目は、うどんの年間消費量全国1位の香川県で大調査。「香川県民の好きな麺料理ランキング、1位になるのはラーメンか？NOTラーメンか？」を予想。制作の裏の裏まで読もうとする志尊が“思考淳（シコウジュン）”に覚醒し、キレキレの考察で進行役の森田を翻弄。正解VTRでは、香川県民が隠し続けてきた本音を次々暴露！「ラーメン」か、「NOTラーメン」か、手に汗握る接戦に「え、ヤバイ！」「ウソでしょ!?」と一同大熱狂！

さらに、吸引力の限界に挑むクイズや、ラーメンへの依存度を測るクイズに挑戦。ラーメンの新たなことわざも誕生!? 史上最強のムダ実験の結末は…？

◆長濱ねるが珍解答連発！動体視力ゲームで大騒ぎ

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！

問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できれば、大行列店の極上チーズハンバーグオムライスをゲット。ただし、正解数に応じてご褒美は変化。1問正解でオムライスのみ、2問連続正解でチーズハンバーグもいただける。

野球経験者の志尊は「たぶんイケると思います」と動体視力に自信を見せるものの、親友・京本の大暴走に笑い転げ、「腹痛ぇ！」と腹筋崩壊！長濱もノリに任せて珍解答連発！果たして全員そろって正解し、ご褒美グルメゲットなるか…？

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

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