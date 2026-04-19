今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのビフォーアフター。3年前は幼く小さかった猫ちゃんも3年経った現在ではかなり大きくなったようです。投稿はThreadsにて、15万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えていました。

【写真：先輩猫と並ぶ『とっても小さかった子猫』→３年後……まさかまさかの光景】

先輩猫と立場が逆転！？

今回、Threadsに投稿したのは「彩～Couleur～ クルール」さん。

投稿されたのは、飼っている猫ちゃんたちのツーショット。1枚目には小さな白猫ちゃんと、その様子を見守っている三毛猫ちゃんの姿が写っていました。当時、白猫ちゃんはまだ生後1.5ヶ月の子猫。三毛猫ちゃんと比べて、一回り以上体が小さかったようです。しかし、その状況はいつまでも続きませんでした。

2枚目には、3歳になった白猫ちゃんの姿が。体はだいぶ大きく成長。三毛猫ちゃんよりビッグな体つきになったようです。写真には、三毛猫ちゃんの肩をポンと叩いている白猫ちゃんの姿が。これでは、どっちが先輩か分からないですね。

大きく育った白猫ちゃんにSNS民もビックリ

子猫の頃は小さかったのに、3歳になったらとっても大きく成長していた白猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「デカイ」「でもミケちゃんにはこの子はいつまでもチビちゃんに見えているんだろうな」「まさかこんなに成長するとは」などの声が多く寄せられていました。白猫ちゃんの成長ぶりに多くの方が、微笑ましい気持ちになったようですね。

Threadsアカウント「彩～Couleur～ クルール」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかな日常の様子などが投稿されています。元気いっぱいな猫ちゃんたちは見ているだけで癒されます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「彩～Couleur～ クルール」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。