[4.18 ブンデスリーガ第30節](コメルツバンク・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 25 アルノー・カリムエンド

MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 33 イェンス・グラール

DF 2 E. Baum

MF 15 エリス・スキリ

MF 20 堂安律

MF 27 マリオ・ゲッツェ

MF 31 L. Arrhov

MF 42 ジャン・ウズン

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 11 ユネス・エブヌタリブ

監督

アルベルト リエラ

[ライプツィヒ]

先発

GK 26 マールテン・バンデボールト

DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ

DF 16 ルーカス・クロスターマン

DF 17 リドル・バク

DF 35 M. Finkgräfe

MF 13 ニコラス・ザイバルト

MF 14 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 アサン・ウエドラオゴ

FW 7 アントニオ・ヌサ

FW 40 ホムル

FW 49 ヤン・ディオマンデ

控え

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 22 ダビド・ラウム

DF 23 カステッロ・ルケバ

DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス

MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ

FW 9 ヨハン・バカヨコ

FW 10 ブラヤン・グルダ

FW 11 コンラッド・ハーダー

FW 27 ティディアム・ゴミス

監督

オレ・ベルナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります