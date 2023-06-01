フランクフルトvsライプツィヒ スタメン発表
[4.18 ブンデスリーガ第30節](コメルツバンク・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 25 アルノー・カリムエンド
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
監督
アルベルト リエラ
[ライプツィヒ]
先発
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 17 リドル・バク
DF 35 M. Finkgräfe
MF 13 ニコラス・ザイバルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
FW 7 アントニオ・ヌサ
FW 40 ホムル
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 10 ブラヤン・グルダ
FW 11 コンラッド・ハーダー
FW 27 ティディアム・ゴミス
監督
オレ・ベルナー
※25:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 25 アルノー・カリムエンド
MF 29 A. Amaimouni-Echghouyab
控え
GK 33 イェンス・グラール
DF 2 E. Baum
MF 15 エリス・スキリ
MF 20 堂安律
MF 27 マリオ・ゲッツェ
MF 31 L. Arrhov
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 11 ユネス・エブヌタリブ
監督
アルベルト リエラ
[ライプツィヒ]
先発
GK 26 マールテン・バンデボールト
DF 5 エル・シャダイル・ビチアブ
DF 16 ルーカス・クロスターマン
DF 17 リドル・バク
DF 35 M. Finkgräfe
MF 13 ニコラス・ザイバルト
MF 14 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 アサン・ウエドラオゴ
FW 7 アントニオ・ヌサ
FW 40 ホムル
FW 49 ヤン・ディオマンデ
控え
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 22 ダビド・ラウム
DF 23 カステッロ・ルケバ
DF 39 ベンヤミン・ヘンリヒス
MF 33 アンドリヤ・マクシモビッチ
FW 9 ヨハン・バカヨコ
FW 10 ブラヤン・グルダ
FW 11 コンラッド・ハーダー
FW 27 ティディアム・ゴミス
監督
オレ・ベルナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります