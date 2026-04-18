＜義母、恨まれるよ？＞娘の顔を見て「女の子なのに残酷だわ！」私だって心配だけど…【第1話まんが】
私はカナエ（27）。旦那のマモル（27）と結婚して2年目で妊娠し、ユメを出産しました。ユメには生まれつき瞼の上に「赤あざ」があり、私はとても心配だったのです。先生によると、幸いにも大きくなく、自然に治る可能性が高いので、様子を見ましょうとのことでした。なるべく「きっと大丈夫」と思うようにしていましたが、ふとしたときに「このまま消えなかったらどうしよう」と考え不安になることもありました。旦那とはあまりその話題にはなりませんでしたが、口に出したらもっと不安になってしまうという気持ちからだと思っていました。
はじめてあざを見た私は驚き、戸惑いました。
駆けつけた旦那も一緒に話を聞いていました。病院のスタッフの方は不安でいっぱいな私に、「赤あざ」は成長とともに消えていくことが多いと教えてくれました。
その言葉にほっとしましたが、気にしないように過ごしていたけれど、やはり「消えなかったらどうしよう」という気持ちも湧き……心配になりました。
後日、義母がユメに会いに来ました。テンション高めな義母でしたが、ユメを見た途端、困惑した表情を浮かべました。
私だって、最初にユメの顔を見たときは驚いたし、不安でした。だから義母も同じだったのでしょう。
おそらく、旦那は義母になにも話していなかったのでしょう。旦那がきちんと説明をして、義母が事実を知って来てくれたのなら話は違っていたのでしょうが……。
旦那は、私と一緒に先生の話を聞いていました。だから、赤あざが成長とともに消える可能性が高いことも知っているはずです。
てっきり旦那が義母に説明をしていると思っていたので、なんの説明も受けていなかった義母がユメの顔を見てびっくりするのはわかりますが……。
私だって心配なのに「なんて残酷なの」と言い残して、ユメを抱っこせず帰った義母にしこりが残りました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
はじめてあざを見た私は驚き、戸惑いました。
駆けつけた旦那も一緒に話を聞いていました。病院のスタッフの方は不安でいっぱいな私に、「赤あざ」は成長とともに消えていくことが多いと教えてくれました。
その言葉にほっとしましたが、気にしないように過ごしていたけれど、やはり「消えなかったらどうしよう」という気持ちも湧き……心配になりました。
後日、義母がユメに会いに来ました。テンション高めな義母でしたが、ユメを見た途端、困惑した表情を浮かべました。
私だって、最初にユメの顔を見たときは驚いたし、不安でした。だから義母も同じだったのでしょう。
おそらく、旦那は義母になにも話していなかったのでしょう。旦那がきちんと説明をして、義母が事実を知って来てくれたのなら話は違っていたのでしょうが……。
旦那は、私と一緒に先生の話を聞いていました。だから、赤あざが成長とともに消える可能性が高いことも知っているはずです。
てっきり旦那が義母に説明をしていると思っていたので、なんの説明も受けていなかった義母がユメの顔を見てびっくりするのはわかりますが……。
私だって心配なのに「なんて残酷なの」と言い残して、ユメを抱っこせず帰った義母にしこりが残りました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと