なでしこジャパン、強豪アメリカに力負け。０−３完敗。３連戦を１勝２敗で終える
日本女子代表は現地４月17日、国際親善試合でアメリカ女子代表と敵地で対戦した。
女子サッカー界の強豪アメリカとの３連戦が組まれた今回の米国遠征で、なでしこジャパンは１戦目は１−２で敗れ、２戦目は１−０で勝利した。
ラスト３戦目のスタメンは、以下のとおり。システムは４−３−３で、GKは平尾知佳、４バックは右から清水梨紗、古賀塔子、熊谷紗希、北川ひかる、２ボランチは長谷川唯と宮澤ひなた、トップ下に谷川萌々子、前線は右に藤野あおば、左に山本柚月、センターは植木理子というラインナップだ。
日本は開始５分にチャンスを得る。谷川のCKの流れから古賀が振り向きざまにシュートも、相手GKにキャッチされる。
序盤はアメリカがボール保持率で上回るなか、日本はコンパクトな陣形を保ち、連動したディフェンスで対抗。押し込まれるシーンではゴール前で身体を張って守る。
21分には、アメリカのCKでウィルソンに至近距離で狙われたが、平尾のファインセーブで事なきを得る。ただこの際、相手選手との競り合いで北川が負傷し、途中交代。守屋都弥が投入される。
アクシデントのあった日本は、アメリカの攻勢を前に、我慢の時間が続く。39分のハットンの強烈なミドルはクロスバーに救われる。辛抱強く守り切った日本は、前半を０−０で終える。
迎えた後半、46分にウィルソンの決定的なシュートも、平尾の好守で防ぐ。だが、これで与えたCKで、ウェズリーの折り返しをガーマにヘッドで押し込まれ、先制を許す。
56分には追加点を献上。ビルドアップでボールを奪われると、ロッドマンのスルーパスに抜け出したラヴェルと平尾が１対１に。ラヴェルの冷静なフィニッシュを平尾は止められなかった。
さらに64分、CKからウェズリーに押し込まれて３失点目。相手にしっかり寄せていたが決められてしまった。
３点差をつけられ、懸命に反撃を試みる日本。69分には途中出場の松窪真心がペナルティアーク前で力強く右足を振ったが、ネットを揺らせない。
結局、最後まで１点が遠く、日本は０−３で完敗。現時点での力を差を見せつけられ、３連戦は１勝２敗の戦績で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
女子サッカー界の強豪アメリカとの３連戦が組まれた今回の米国遠征で、なでしこジャパンは１戦目は１−２で敗れ、２戦目は１−０で勝利した。
ラスト３戦目のスタメンは、以下のとおり。システムは４−３−３で、GKは平尾知佳、４バックは右から清水梨紗、古賀塔子、熊谷紗希、北川ひかる、２ボランチは長谷川唯と宮澤ひなた、トップ下に谷川萌々子、前線は右に藤野あおば、左に山本柚月、センターは植木理子というラインナップだ。
序盤はアメリカがボール保持率で上回るなか、日本はコンパクトな陣形を保ち、連動したディフェンスで対抗。押し込まれるシーンではゴール前で身体を張って守る。
21分には、アメリカのCKでウィルソンに至近距離で狙われたが、平尾のファインセーブで事なきを得る。ただこの際、相手選手との競り合いで北川が負傷し、途中交代。守屋都弥が投入される。
アクシデントのあった日本は、アメリカの攻勢を前に、我慢の時間が続く。39分のハットンの強烈なミドルはクロスバーに救われる。辛抱強く守り切った日本は、前半を０−０で終える。
迎えた後半、46分にウィルソンの決定的なシュートも、平尾の好守で防ぐ。だが、これで与えたCKで、ウェズリーの折り返しをガーマにヘッドで押し込まれ、先制を許す。
56分には追加点を献上。ビルドアップでボールを奪われると、ロッドマンのスルーパスに抜け出したラヴェルと平尾が１対１に。ラヴェルの冷静なフィニッシュを平尾は止められなかった。
さらに64分、CKからウェズリーに押し込まれて３失点目。相手にしっかり寄せていたが決められてしまった。
３点差をつけられ、懸命に反撃を試みる日本。69分には途中出場の松窪真心がペナルティアーク前で力強く右足を振ったが、ネットを揺らせない。
結局、最後まで１点が遠く、日本は０−３で完敗。現時点での力を差を見せつけられ、３連戦は１勝２敗の戦績で終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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