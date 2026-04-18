69歳の美習慣バイブル！ 主婦の友社「老けない技術」

記事ポイント 69歳で注目を集める美容ジャーナリスト・天野佳代子さんの新刊が、60代からの“老けない技術”を紹介。明るめコンシーラーや夜ブロー、朝の梅湯など、毎日に取り入れやすい美容習慣が詰まった一冊。2026年4月22日発売、価格は1,870円（税込）で、電子書籍も同時発売予定。 69歳で注目を集める美容ジャーナリスト・天野佳代子さんの新刊が、60代からの“老けない技術”を紹介。明るめコンシーラーや夜ブロー、朝の梅湯など、毎日に取り入れやすい美容習慣が詰まった一冊。2026年4月22日発売、価格は1,870円（税込）で、電子書籍も同時発売予定。

年齢を重ねることに不安を感じたとき、背中をそっと押してくれる美容本が登場します。

69歳とは思えない美しさで話題の天野佳代子さんが、60代からの毎日を前向きに楽しむための美容法を一冊にまとめます。

主婦の友社「老けない技術」





書名：60歳の「キレイの壁」をのりこえる著者：天野佳代子発売日：2026年4月22日（水）定価：1,870円（税込）ISBN：978-4-07-463355-5発行：主婦の友社販売形態：紙書籍、電子書籍

本書は、シワやたるみ、白髪、体形の変化など、60歳前後で多くの女性が向き合う悩みに寄り添いながら、新しいキレイの楽しみ方を提案する一冊です。

「若く見せる」ことを目指すのではなく、今の自分の顔や髪、体を生かして美しさを引き出す考え方が軸になっているのが魅力です。

仕事や子育てがひと段落し、自分のために時間を使える世代だからこそ、美容を義務ではなく楽しみに変えられるメッセージが心に残ります。

老けないメイク





ツヤ感を生かす軽やかなベースメイク





天野さんがすすめるベースメイクは、隠しきる発想ではなく、明るさとツヤで顔全体をいきいき見せる方法です。

小鼻や口角、眉間、目頭に明るめのコンシーラーを入れることで、厚塗り感を出さずに肌の印象がぱっと晴れ、鏡を見るたびに気分まで軽くなります。

シミや肝斑を完全に消すのではなく、素肌感を残すことで大人の女優のような抜け感を目指せるのも、このメイク術のうれしいポイントです。

髪のツヤ習慣





髪は顔まわりの印象を大きく左右するからこそ、天野さんは夜のブローを欠かさないといいます。

夜のうちにツヤと形を整えておくと、翌朝のスタイリングの仕上がりが変わり、忙しい朝でもきちんと感のある表情に近づきます。

さらにシルクの枕カバーやパドルブラシといった道具選びまで紹介されていて、髪のうねりやアホ毛に悩む人ほど試したくなる内容です。

内側から整える方法





本書ではスキンケアやヘアケアだけでなく、体の内側から整える習慣にもたっぷり触れています。

なかでも印象的なのが、梅干しを軽くつぶしてお湯に入れるだけの「朝の梅湯」で、手軽なのに続けたくなる親しみやすさがあります。

高価な美容法ではなく、毎日の暮らしの中で無理なく続けられる工夫だからこそ、今日から真似したい気持ちにさせてくれます。

前向きになれる生き方





65歳でYouTubeデビューを果たした天野さんの言葉には、年齢を理由に新しい挑戦をあきらめなくていいという力強さがあります。

衰えを感じた瞬間を落ち込むきっかけではなく、新しい美容法を試すチャンスと捉える姿勢は、読むだけで気持ちを明るくしてくれます。

母や夫とのエピソードまで収められているので、美容テクニック本としてだけでなく、生き方のヒントをもらえる読み物としても楽しめます。

60代を迎える人はもちろん、これから先の自分をもっと好きでいたいと願う人にも響く一冊です。

毎日のメイクや髪のお手入れが、未来の自分への楽しみな投資に変わる感覚を味わえます。

年齢を重ねることを前向きに受け止めたいときに手に取りたくなる、天野佳代子さんの新刊の紹介でした。

よくある質問

Q. この本はどんな人におすすめですか？

A. 60代前後でシワやたるみ、白髪などの変化に戸惑っている人はもちろん、年齢を重ねても自分らしい美しさを楽しみたい大人の女性にぴったりの一冊です。

Q. 本書ではどんな美容法が紹介されていますか？

A. 明るめコンシーラーを使ったベースメイク、夜ブローやシルク枕カバーを取り入れたヘアケア、朝の梅湯など、毎日の生活に取り入れやすい習慣が紹介されています。

Q. 書籍の発売日はいつですか？

A. 発売日は2026年4月22日で、価格は1,870円（税込）です。

紙書籍に加えて電子書籍も同時発売予定なので、読みやすい形で選べます。

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